不捨消防員捨己殉職！ 鋼鐵爸諾「喪葬全程無償」：這份犧牲社會沒忘

基隆市消防員不幸殉職。（示意圖／翻攝畫面）

在新北市板橋區經營殯葬業的54歲阮橋本於多年前意外痛失愛子後，毅然決然投身公益，因此獲得「鋼鐵爸」的稱號。而基隆台北生活家社區21日晚間發生火警，造成仁愛分局小隊長詹能傑不幸殉職，鋼鐵爸對此也不捨宣布，「即刻起，凡新北市基層消防人員，若不幸因公殉職，所有的喪葬事宜，我個人全程無償辦理」，並願這份承諾永遠只是備而不用。

基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」於21日深夜發生重大火警，41歲的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救出受困女子3度進入火場，更脫下自己的面罩供受困女子使用，他最終因吸入過多濃煙、屋內雜物多致逃生不及不幸殉職。

廣告 廣告

在詹能傑殉職事件發生後，「鋼鐵爸」22日於臉書發文表示，他沉思了幾小時決定在此發願，「即刻起，凡新北市基層消防人員若不幸因公殉職，所有的喪葬事宜，我個人全程無償辦理」。他直言，不僅要陪英雄走完最後一段路，更要讓他們的家屬知道「這份犧牲社會沒有忘記」、「這份痛楚，我鋼鐵爸願意一起扛」。

「鋼鐵爸」同時卑微地祈求上天，願這份承諾永遠只是備而不用，「我寧可這輩子都沒有機會履行這個約定，也只願我們的英雄弟兄們每一次穿上重裝出勤，都能脫下裝備、平安回家抱抱家人」。

這是他看到英雄犧牲後，內心最深、不捨的發願，「鋼鐵爸」也再次聲明，「不容任何政治塵埃沾染，此生絕不再參與任何形式之選舉」，希望外界停止不必要的政治聯想，以免讓這份對英雄的敬意被玷汙。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

救不回小生命！詹能傑「2年前遺憾」被翻出 選擇交出生存機會

詹能傑「把面罩讓給民眾」不幸殉職 女醫悲嘆：若不改變就是默許悲劇發生

詹能傑救人殉職！女兒受困喪命 母目擊對講機起火