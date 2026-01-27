不捨淚別！雙胞胎貓熊今歸還中國 日本54年來首見「貓熊空窗期」

國際中心／程正邦報導

上野動物園雙胞胎貓熊今天歸還中國，街道上擠滿送別的日本民眾。（圖／翻攝自X平台 @UenoZooGardens）

東京上野動物園今（27）日瀰漫著濃濃的離愁。深受日本民眾喜愛的雙胞胎大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」在午後正式啟程，告別出生成長的日本，飛往中國四川。隨著這對4歲雙胞胎的離去，日本國內自1972年日中邦交正常化以來，首度面臨境內完全沒有大貓熊的局面，一個時代的象徵暫時劃下了句點。

上野動物園保育人員餵食蕾蕾在日本的最後一餐，心中滿是不捨。（圖／翻攝自X平台 @UenoZooGardens）

粉絲淚灑園外！「心裡彷彿缺了一塊」

儘管「曉曉」與「蕾蕾」已於25日完成最後一次公開亮相，今日開園前，上野動物園門口依舊擠滿了手持布偶、相機與手作海報的粉絲。據《NHK》報導，載運貓熊的卡車於下午1點半緩緩駛離園區時，現場湧現大批民眾揮手道別。一名受訪的30多歲男粉絲感傷表示，雖然看不見運輸箱裡的貓熊，但無論如何都想來送行，「想到明天開始上野就沒有貓熊了，心裡感覺空蕩蕩的。」

這份不捨源於貓熊長期作為日本「國民寵物」的地位。自1972年第一對貓熊「康康」與「蘭蘭」抵台後，貓熊便成為上野的靈魂。如今「空窗期」的到來，對許多看著貓熊長大的日本民眾而言，是情感上的重大缺失。

曉曉被裝進籠子，表情顯得有些慌張。（圖／翻攝自X平台 @UenoZooGardens）

平穩度過興奮期 專機飛往四川研究中心

歸國之路並非一帆風順，由於「曉曉」與「蕾蕾」在進入運輸箱時顯得較為興奮不安，為了確保飛行安全與動物福利，園方採取了專業措施，專業獸醫在為其施打適量鎮靜劑使情緒穩定後，才順利移置卡車。

兩隻貓熊預計於今晚從成田機場搭乘「貓熊專機」直飛四川，明日抵達「中國大熊貓保護研究中心」。在正式與當地民眾見面前，牠們將經歷一段時間的隔離檢疫，確保能適應四川的氣候與飲食環境。

曉曉、蕾蕾被搬進大貨車，準備前往機場搭機返回中國。（圖／翻攝自X平台 @UenoZooGardens）

期待下一次相遇！園方與政界盼「貓熊外交」不中斷

對於日本境內首度出現貓熊空缺，上野動物園園長福田豐在受訪時語帶遺憾卻充滿希望。據《共同社》報導，福田園長表示，「貓熊是極具神祕魅力的生物，我們還有許多未竟的保育任務。」他強調，雖然受限於歸還協議，但園方仍極力爭取未來能有機會再次飼養貓熊，延續上野的貓熊傳奇。

日本媒體直播曉曉、蕾蕾搭機離日的過程，曉曉、蕾蕾專機上還有牠們的照片。（圖／翻攝自X平台＠loveflightjack）

日本政府也對此表達正面態度。內閣官房副長官佐藤在記者會上指出，貓熊是日中友好的使者，承載了兩國人民的深厚情感。他期待貓熊交流能持續作為改善兩國關係的潤滑劑，並祝福「曉曉」與「蕾蕾」回到家鄉後能健康成長。這場送行，不僅是與兩隻萌寵告別，更是日本各界對下一對貓熊歸來的殷切期盼。

日本街頭出現送別曉曉、蕾蕾的廣告看板。（圖／翻攝自X平台 @UenoZooGardens）

