不捨濱崎步「空場演出」 律師呂秋遠：讓人看清她的姿態

天后濱崎步演唱會無預警遭取消。（圖／大步整合行銷提供）

日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，未料開唱前一天，演唱會遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在沒有觀眾的場館完成整場演出，事後更在Instagram公開一系列照片，並向所有工作人員及歌迷致歉，對此，知名律師呂秋遠大讚：「能讓人看清她的姿態」。

呂秋遠表示濱崎步在亞洲巡迴舞台走了這麼多年，這次風波印證為何她可以在舞台上屹立不搖，至於她為何能撐過風風雨雨，從日前「荒謬到幾乎不可置信」的瞬間，就能略知一二，他指出一場大型演唱會，在開唱前被臨時告知「不可抗力因素取消」，濱崎步卻仍敬業完成無觀眾的演出，回想起她抵達上海前，還在社群提醒粉絲：「希望大家不要穿紅色衣服」，就是不希望出現任何被誤解成在「慶祝」的顏色，無非是對粉絲負責、對他國災難尊重的態度，接著大讚：「她不是站上舞台才變成濱崎步的；她是帶著濱崎步應該有的重量，先把自己準備好」，二者相較下，凸顯出「臨時取消」的荒謬。

呂秋遠強調歌手顧及國際禮儀、調整粉絲 dress code，以免造成不必要誤會，卻被以「不可抗力」的理由，把整場演唱會推翻，兩者對比後，讓外界更能看清楚濱崎步的姿態，如今外界都知道這不是一場「被取消」的演唱會，而是一場「被強迫空場」仍然完整的表演，藉此提醒所有人：「真正的專業不是在群眾前閃亮，而是在被迫孤立、被迫沈默、被迫空場時，仍然保持標準、保持尊嚴、保持誠意」。

先前，濱崎步也在此事後無奈表示辜負當地近百名工作人員，以及100位從日本遠渡重洋而來的演唱會團隊，由於只能眼睜睜看舞台被拆掉，讓她痛心對已購票的14000名歌迷致歉，希望能獲得所有人的諒解。

