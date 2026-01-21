不捨災民悲喊「只想找到媽媽」 吊車大王派女婿率隊赴花蓮支援

「竹北吊車大王」胡漢龑。(圖／胡欣男攝)

花蓮馬太鞍堰塞湖重創光復鄉，造成19人死亡5失蹤，一名71歲婦人遺體至今未尋獲，由於兒子堅持「死要見屍」，自掏腰包租怪手，兩個多月不僅一無所獲，還花掉近200萬存款，坦言快要撐不下去，「竹北吊車大王」胡漢龑得知此事後，指派女婿率隊前往支援，希望能幫男子找回母親，早日入土為安。

胡漢龑昨(20日)在臉書發文，他表示從新聞中得知花蓮光復鄉莊先生的個案，光聽到對方講出一句「找到媽媽」，就感到一陣鼻酸，會有這種感覺在於自己也相當愛著母親，經過一番了解後，得知還有4具大體尚未挖出，決定緊急派遣女婿率隊，攜帶相關大型機械前往花蓮光復鄉支援，接著向神明祈求：「祈求一切救援順利，也請瑤池金母幫幫這些罹難者吧，讓祂們早日出土，讓家屬們安心吧」。

眼見胡漢龑義不容辭的善舉，網友紛紛留言大讚：「感謝胡善人，謝謝你幫助花蓮，辛苦了」、「感恩您一直慈悲為懷」、「胡董很用心在回饋社會」、「謝謝胡董幫助我的家鄉」、「感謝胡董把人飢己飢、人溺己溺精神發揮到最大」、「胡董將心比心的善舉，讓人尊敬您」、「善心永遠不缺席」、「你的愛心已經讓全世界都知曉了」、「謝謝你對花蓮災民的幫助」、「希望任務能順利完成」。

胡漢龑做善事不落人後。（圖／胡漢龑臉書）

