不捨老伴插管痛苦 花蓮8旬爺爺邀3子女簽署預立醫療決定

「預立醫療照護諮商（ACP）」每人費用高達3500元，讓不少民眾卻步，花蓮門諾醫院為此祭出「4人同行、3人免費」方案。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮1名高齡80歲的許爺爺多年前不捨老伴臨終插管的痛苦，加上家屬進退兩難的煎熬，不希望自己未來也帶給孩子一樣的處境，決定簽署「預立醫療決定（AD）」，不過依現行規定，簽署前需先完成諮商，且費用高達3500元，見門諾醫院推出「4人同行、3人免費」方案後，便和3名兒女一同前往諮商，順利完成簽署。

許爺爺談起老伴臨終插管的畫面，眼眶仍微微泛紅的說，老伴離世時插管治療的畫面至今仍深深烙印在心中，不只是病人的痛苦，更是家屬進退兩難的煎熬，不想讓孩子再承受一次那種為難，也不希望自己的醫療決定成為孩子的負擔，決定簽署「預立醫療決定（AD）」。

廣告 廣告

不過依現行規定，簽署「預立醫療決定（AD）」前，必須先完成「預立醫療照護諮商（ACP）」，且每人費用約3500元，令不少民眾卻步，許爺爺見到門諾醫院推出「4人同行、3人免費」方案後，主動邀約3名子女一同去諮商並簽署預立醫療決定。

許爺爺坦言，自己可以承受死亡，但捨不得孩子面臨選擇的難熬，因此選擇為自己做決定，也希望能透過簽署預立醫療決定，替家人留下一份安心。

門諾醫院表示，醫院推動「預立醫療照護諮商（ACP）」，自前年起透過社福基金申請補助，推出「4人同行、3人免費」專案，今年再度延續，同時針對中低收入戶及院內同工提供免費服務，希望降低經濟門檻，鼓勵更多民眾勇敢面對生命終程的選擇。

院方統計，自民國108年病人自主權利法上路後，至今已累計完成諮商人數約559人，顯示民眾對生命自主的意識逐年提升，也逐漸從「忌諱談論」走向「願意面對」；去年也透過專案補助272人完成諮商，金額達28萬2000元。

門諾醫院社服處代理主任李冬梅表示，很多人以為談死亡很不吉利，其實真正殘酷的，是沒有準備就被迫面對，ACP像是1張為未來預約的安心門票，不只替自己留下尊嚴，也替家人減輕心理重量。

她說，儘管團隊人力精簡，目前僅有3位醫師、3位護理師與社工支援諮商，但大家仍排除萬難為民眾服務，專案自今年3月起正式開放報名，可透過門諾醫院官網「預立醫療照護專區」預約，或撥打諮詢專線（03）824-1202洽詢。

更多中時新聞網報導

NBA》杜克室友內戰 弗拉格紀錄夜不敵克魯佩爾

蔡佩軒越南行驚魂 慶生竟成意外住院

BTS回歸秀 Netflix將全球直播