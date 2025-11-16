民視新聞／綜合報導

日前在南投有一隻老牛，被民眾拍到被飼主綁在小貨車後面拖行，跟不上速度，腳也因此受傷，有不少網友就很心疼老牛的遭遇，更擔心牠會不會被宰殺。還好最後有善心人士出手，幫忙老牛入籍到台南，未來在老牛之家頤養天年。

上了年紀的黃牛，被大貨車載到台南的老牛之家，一開始牠還在車上，堅持不願意下車。

大家好說歹說，還用食物來利誘，就是希望牠可以來到新環境，頤養天年，好不容易願意下車，獸醫更是仔仔細細，幫牠進行健康檢查。

大家這麼關心牠，全因為這段畫面。

日前在南投，有民眾拍下畫面，這頭老農飼養的黃牛，在路上不願意走，卻被飼主用小貨車在路上拖著，拖到都受傷了，當下引起不少網友關注，事後善心人士開始想辦法，要幫助這頭老牛。

有人想幫老牛送到台南的老牛之家，但不是台南的牛，無法幫忙接收，幸好在台南市議員及南投縣議員的奔走協助下，這頭老牛入籍台南，也順利進駐老牛之家，頤養天年。

只是仍得先花點時間，隔離避免帶病毒進入，也讓牠適應環境，善心人士多方合作，也終於讓受虐的老牛，重新有個快樂的舒適晚年。

不捨老牛遭拖行受傷 善心人士買下送台南「養老」

