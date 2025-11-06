南部中心／林俊明、蘇晟維 台南報導

幾天前，在南投有一隻老牛，被民眾拍下畫面，遭到飼主綁在小貨車後面拖行，跟不上速度，腳也因此受傷，引起不少網友關注，事後這頭牛迅速被賣掉，讓大家擔心牠會不會被宰殺，原來是有善心人士出手，幫忙老牛入籍到台南，今天被載到台南老牛的家，未來就要在這裡頤養天年。

不捨老牛遭拖行受傷 善心人士買下送台南「養老」

南投受虐黃牛被善心人士買下，到台南老牛的家度過晚年。（圖／民視新聞）

上了年紀的黃牛，被大貨車載到台南的老牛之家，一開始牠還在車上，堅持不願意下車，大家好說歹說，還用食物來利誘，就是希望牠可以來到新環境，頤養天年，好不容易願意下車，獸醫更是仔仔細細，幫牠進行健康檢查，獸醫師岳柏安檢查後說，「他主要的話是現在，這個脖子後方有勒痕外傷，另外的話就是，他的腳的部分是有在腳痛。」

老牛被飼主用小貨車硬拖，流血受傷讓民眾心疼。（圖／翻攝畫面）

大家這麼關心牠，全因為日前在南投，有民眾拍下影片，這頭老農飼養的黃牛，在路上不願意走，卻被飼主用小貨車在路上拖著，拖到都受傷了，當下引起不少網友關注，事後善心人士開始想辦法，要幫助這頭老牛，民進黨南投縣議員王秋淑說，「在這樣子的一個情況之下，也因為有善心人士跟秋淑來回應說，他們希望說把牛能夠安置在，比較好的一個比較舒適的一個環境。」有人想幫老牛送到台南的老牛之家，但不是台南的牛，無法幫忙接收，幸好在台南市議員及南投縣議員的奔走協助下，這頭老牛入籍台南，也順利進駐老牛之家，頤養天年，王秋淑說，「現在養牛的人真的非常的少，也沒有我們可以安置牛的一個地方，所以我們南投縣沒有這樣子的一個場所，所以我才想說，透過我們台南這邊的議員來協助。」

南投受虐黃牛被善心人士買下，到台南老牛的家度過晚年。（圖／民視新聞）

老牛的家飼養員凃先生表示，「我們先給他隔離之後讓他適應，適應之後我們再把牠牽來一起，隔離要觀察，看說是不是有傳染病還是皮膚病，要聯絡獸醫來治療。」只是仍得先花點時間，隔離避免帶病毒進入，也讓牠適應環境，善心人士多方合作，也終於讓受虐的老牛，重新有個快樂的舒適晚年。

