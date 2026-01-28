不捨菊姐被潑無數髒水！潘孟安：陳菊的心中始終牽掛台灣

政治中心／劉宇鈞報導

潘孟安貼出與陳菊的相擁照。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

總統府今（28）日發布總統令表示，監察院長陳菊已請辭，予以免職，自2月1日生效。總統府秘書長潘孟安說，當看到陳菊因身體不適請假，卻被無情抹黑、被潑無數髒水，他感到萬分不捨；他也說，陳菊的心中始終牽掛台灣，希望陳菊保重身體，「在民主的路上，望菊姐能與台灣繼續前行」。

潘孟安：陳菊多次提出辭職之意

潘孟安發文指出，這段期間，陳菊因為身體不適而請假，卻遭受到無數無情的抹黑及政治口水。事實上，早在生病之初，陳菊第一時間就已經向總統賴清德請辭，當時總統希望陳菊先以健康為重、安心養病，但陳菊仍多次提出辭職之意。

潘孟安提到，這陣子陳菊的身體雖然漸漸好轉，但陳菊責任心重，不想因為復健而耽誤了公務，再次堅持請辭，總統感佩這份對責任的堅持，最後才在萬般不捨下批准了這份辭呈。

潘孟安：陳菊是我心中最敬重的阿姐

「菊姐是我政治生涯中重要的前輩，也是我心中最敬重的阿姐」。潘孟安直言，陳菊的一生奉獻給了台灣的民主，在白色恐怖時期，陳菊是極少數被以死刑起訴的政治犯，在那個隨時會與世界告別的時刻，陳菊早已寫好遺書，平靜地面對死亡與鐵窗，將青春與生命全然託付給深愛的台灣，與無數的先烈先輩走過那段血淚斑斑的白色恐怖。

潘孟安強調，看著那些對陳菊潑去無數的髒水，他感到萬分不捨。陳菊的心中始終牽掛台灣，看到這份辭呈，他心中除了不捨，更多的是對陳菊的敬意與祝福。「希望菊姐能好好保重身體，在民主的路上，望菊姐能與台灣繼續前行」。

