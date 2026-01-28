不捨陳菊遭潑髒水！潘孟安還原她「請辭經過」：菊姐始終牽掛台灣

即時中心／黃于庭報導

監察院長陳菊2024年底因病休養，今（28）日總統府發布總統令，證實她已請辭，予以免職，此令自2月1日生效。對此，總統府秘書長潘孟安稍早發聲，表示看到陳菊因身體不適而請假，卻遭受無數抹黑及政治口水，他感到萬分不捨；同時，他也希望陳菊好好保重身體，在民主的路上與台灣繼續前行。

潘孟安表示，這段期間，陳菊因為身體不適而請假，卻遭受無數無情的抹黑及政治口水。事實上早在生病之初，陳菊第一時間就向總統賴清德請辭，不過當時總統希望她先以健康為重、安心養病，陳菊仍多次提出辭職之意。

「這陣子菊姐的身體雖然漸漸好轉，但她責任心重，不想因為自己復健而耽誤了公務，再次堅持請辭」，潘孟安說，總統感佩這份對責任的堅持，最後才在萬般不捨下批准了這份辭呈。

提到自己的政治生涯，潘孟安感性地說，陳菊是重要的前輩、也是最敬重的阿姐，一生奉獻給台灣民主，在白色恐怖時期，她是極少數被以死刑起訴的政治犯，在那個隨時會與世界告別的時刻，她早已寫好遺書，平靜地面對死亡與鐵窗，將青春與生命全然託付給深愛的台灣，與無數的先烈先輩走過那段血淚斑斑的白色恐怖。

看到外界對陳菊潑的髒水，潘孟安萬分不捨，「菊姐心中始終牽掛台灣，看到這份辭呈，我心中除了不捨，更多的是對菊姐的敬意與祝福」，他也希望陳菊好好保重身體，在民主的路上，與台灣繼續前行。





