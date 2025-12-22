不捨！北車獻花.卡片悼余家昶 民眾哽咽泛淚

台北市 / 綜合報導

這起隨機攻擊案件，在台北車站遇害的57歲男子余家昶，當下捨命攔阻兇嫌，避免傷害擴大，卻不幸遭攻擊喪命，在事發後的第一天上班日，民眾紛紛前往事發地點獻花、留下卡片哀悼，不少人直呼，很難過以這樣的方式認識您；而我們也找到余家昶，生前常去的證券公司，裡頭的協理跟我們說，平時的余家昶都是笑臉迎人，沒想到卻遇到這場劫難。

民眾行經北車，在事發地點M8出口底下，停下腳步擺放花束，也有人蹲了下來，拿起筆將所有感激化成字句，地面滿是花束，還有氣球飲料零食，不論是台灣人或是外國遊客，全都一同哀悼在攻擊事件中，不幸喪命的余家昶，民眾說：「我就是真的謝謝余大哥，就是保護，挺身而出保護大家，希望他一路好走。」、「每天都會經過這邊，尤其那個時間點是我跟小孩子上下班，上下學的時間，然後他拯救了我們。」

回想起事件，忍不住激動情緒有些哽咽，畢竟北車為重要交通樞紐，不少乘客每日必經，事發當下就怕危機擴大，余家昶化身英雄，挺身正面跟張文對峙，民眾說：「就這樣走了，讓人非常的痛心，非常的難過。」

民眾滿腔怒火，止不住憤慨及悲傷，根據了解，余家昶的友人更透露，11年前鄭捷案發生時，他就曾說過，如果自己在場一定會挺身制止，如今余家昶真的兌現承諾，雖然感到敬佩，卻也讓親朋好友悲痛萬分。

證券公司協理說：「余先生平常在公司就是總是笑臉迎人，那對客戶跟營業員的關係也都很好，就是幾乎每一個我們的同事都跟他是認識的，那也都是很好，很熱情的一個人。」

更找到余家昶常去的證券公司，協理回憶他待人親切，是公司的VIP客戶，甚至有一名同事，當下就是跟他走在一起，卻沒想到竟成了最後一面，昔日那位笑臉迎人，為人和善的余伯伯，仍在他生命最終奮鬥到底，成為大家心中英雄。

