不捨！「國民奶奶」肺炎病逝享壽86歲 中村玉緒70年演藝人生畫句點

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中村玉緒9日因肺炎辭世，享壽86歲。左圖翻攝X、右圖翻攝tamao_nakamura IG

日本演藝圈再傳憾事，被譽為「國民奶奶」的資深女星中村玉緒驚傳離世。其所屬經紀公司12日證實，中村玉緒已於9日因肺炎辭世，享壽86歲。噩耗曝光後，震驚日本娛樂圈，也讓無數陪伴她成長的觀眾深感不捨。

療養期間離世 最後身影停留在2023年

據日本媒體報導，她在2023年2月赴名古屋工作時曾不慎跌倒，緊急送醫後被診斷出脊椎壓迫性骨折，自此健康狀況逐漸受到關注。經紀公司表示，中村玉緒近年於東京一間照護機構靜養，最終在家人陪伴下安詳離開人世。

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事實上，中村玉緒最後一次公開露面，是2023年1月播出的TBS特別節目《さんま・玉緒 あんたの夢をかなえたろか30周年SP》，節目播出後，她便逐漸淡出螢光幕前，鮮少公開現身，將重心放在休養與生活上。

中村玉緒9日因肺炎辭世，享壽86歲。翻攝tamao_nakamura IG

從影壇新秀到國民演員 演藝路走過70載

中村玉緒於1939年7月12日出生於京都，1953年以電影《景子與雪江》踏入演藝圈，隔年加入日本大型電影公司，正式展開輝煌演藝生涯。數十年間演出無數影視作品，憑藉精湛演技獲得多項肯定，包括藍絲帶獎最佳女配角及日刊體育電影大獎最佳女配角等殊榮。

除了電影作品深受好評，中村玉緒在綜藝領域同樣擁有極高人氣。她經常參與日本綜藝天王明石家秋刀魚主持的節目，以率真自然又充滿親和力的形象圈粉無數，成為觀眾心中熟悉的存在。

親民形象深植人心 觀眾永遠的「國民奶奶」

相較於許多資深藝人給人的距離感，中村玉緒始終以溫暖、幽默的風格與觀眾互動。無論是在戲劇作品中的細膩演出，或是綜藝節目裡展現的真性情，都讓她成為日本家喻戶曉的人物。

如今隨著中村玉緒辭世，一代國民級藝人正式謝幕。她橫跨電影、電視與綜藝的精彩人生，不僅見證日本演藝圈數十年的發展，也為觀眾留下無數難忘回憶。70多年來累積的作品與笑容，未來仍將持續留存在影迷心中。

中村玉緒9日因肺炎辭世，享壽86歲。翻攝tamao_nakamura IG



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