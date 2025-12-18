不捨！失智嬤遭啃老孫「當街安全帽K頭」 阿嬤現身仍護孫：他沒打我

記者陳佳鈴／彰化報導

名年輕男子騎機車尾隨步履蹣跚的阿嬤。男子先是不斷挑釁拍打阿嬤後腦，隨後情緒失控，強行拉扯阿嬤衣物與頭髮。（圖／翻攝自伸港小鎮臉書）

彰化伸港一名26歲無業啃老男，因向 75 歲患有失智症的阿嬤要錢遭拒，竟在大街上對至親施暴，不僅拉扯頭髮，更以安全帽猛擊長輩頭部。儘管目擊者與社會大眾群情激憤，被打的阿嬤今（18）日仍疼孫，堅稱「孫子沒打人」，令鄰居聽了都替阿嬤的處境感到心疼不捨。

目擊整起過程的「正義哥」回憶當晚場景仍心有餘悸。當時他正在用餐，聽聞屋外爭執聲查看，赫見一名年輕男子騎機車尾隨步履蹣跚的阿嬤。男子先是不斷挑釁拍打阿嬤後腦，隨後情緒失控，強行拉扯阿嬤衣物與頭髮，甚至喪心病狂地「用頭戴安全帽」猛烈衝撞阿嬤頭部，並施以重拳捶打，導致阿嬤抱頭倒地不起。

「正義哥」見狀立即衝上前制止，施暴男子才騎車揚長而去。警方接獲報案後也主動介入調查，除了協助幫阿嬤聲請緊急保護令外，將施暴的26歲男子列為重點偵辦對象。

不過更令人不捨的是，阿嬤在被施暴後，仍護孫的舉動！據了解，阿嬤平時極度溺愛孫子，今日她仍強撐受傷的身體在屋外剝蒜頭賺取微薄收入，即便暴力影像已在網路流傳且事證明確，她面對外界詢問時仍堅定維護愛孫，不斷強調「那是別人亂說」、「孫子沒有打我」，甚至不願對孫子提出告訴。

儘管受害阿嬤不願追究，但警方表示，男子的行為已明顯涉及「傷害直系血親尊親屬罪」及違反《家庭暴力防治法》，將啃老男子移送法辦！

