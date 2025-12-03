不捨「小孩沒有機會長大」郁方開嗆：對得起自己良心嗎

郁方痛批虐童者應該要判重刑。（圖／賽珍珠基金會提供／林淑娟台北傳真）

台灣虐童案件層出不窮，許多孩童遭施虐畫面曝光後，讓不少人心疼及不捨，藝人郁方昨(2日)轉發虐童相關報導，內容描述其中細節，讓身為母親的她氣到痛批：「罪犯難道不應該判重刑嗎」。

郁方表示台灣是高度發展文明社會，無法理解為何有小孩苦無機會長大，明明小孩從出生那刻，就是社會財產，理當這把大傘應該關照到每個小生命，無奈事與願違，接著點名「剴剴案」三名兇嫌，「你們好好的長大了，自己的小孩也照顧得很好，剴剴和你們無冤無仇，你們卻虐待剴剴，用殘忍以及不可思議，毫無人性的手段將他虐死，剝奪了剴剴長大的機會」。

郁方指出「剴剴案」三名兇嫌做出最錯誤示範。(圖／中時資料照)

郁方指出三名兇嫌身兼母親及專業人士的角色，卻在大眾面前做出最錯誤示範，氣到開嗆：「對得起社會嗎?對得起自己的良心嗎」，接著強調社會利益受到極大損壞，必須得判處重刑，「罵你們是惡魔，都是對撒旦的不尊重，撒旦看到你們的行為，都自嘆弗如」，「剴剴案」將在本月22日進行最終宣判，郁方號召所有人到場聲援，也希望法官能睜大雙眼，做出最公正的判決。

PO文曝光後，引起諸多網友共鳴：「這些人不配有當人的資格」、「推，剴剴案不能沉」、「台灣對小孩需要更多的保護」、「剴剴不應該是這樣結束生命」、「台灣需要更多的人站出來」。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113

