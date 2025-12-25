不捨！張文父母下跪致歉引發全球論戰：兒已成年，不應由父母承擔

社會中心／程正邦報導

張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，替張文向社會大眾道歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

台北捷運隨機殺人案震驚全台，27歲凶嫌張文在奪走三條人命後墜樓身亡。23日，張文的父母前往北市殯儀館，在媒體鏡頭前二度鞠躬並突然下跪，以表達對社會的深重歉意與對受害者的負罪感。這幕畫面不僅在台灣引起討論，也被《亞洲新聞台》（CNA）及《香港自由新聞》（HKFP）等外媒轉載，在國際社群間掀起一場關於「個人責任」與「家庭教養」的跨國論戰。

張文（右）把捷運殺人魔當模仿對象，認為社會欠他公道。（圖／三立新聞網資料照）

國際網友觀點：是「勇於承擔」還是「家長的悲劇」？

當張文父母下跪的照片傳到國外社群，各國網友的反應出奇地一致，多數人對這兩位年邁的父母抱持同情與敬意。在 CNA 的報導下，有網友評論道：「比起那些只會說『不敢相信可愛的孩子會做這種事』的家長，這對父母選擇承擔責任的態度值得尊敬。」許多人認為，成年人的行為應由個人意志決定，父母不該成為成年子女犯罪行為的替罪羔羊。

外國網友針對張文父母下跪道歉留言討論，認為張文已成年，應為個人行為負責，罪不及父母。（圖／翻攝自CNA 臉書）

香港及星馬地區的網友則更關注「集體壓力」與「心理健康」。有論點指出，這場悲劇對父母而言是雙重打擊，他們不僅失去了兒子，還要背負社會的異樣眼光與流言蜚語。HKFP 的粉專留言中，不少人感嘆：「兒子的罪不應由父母承擔，每個人都是獨立的意志體。」甚至有家長表示，有時即便父母溫良，孩子仍可能產生反社會傾向，這並非單純教育失敗所能概括。

張文父母下跪替張文向社會大眾道歉、余家昶媽媽（右）要大家不要苛責他的父母。（圖／記者莊淇鈞攝影、翻攝畫面）

仇恨之外的光輝：首名受害者家屬的寬恕大愛

在社會輿論紛紛擾擾之際，第一位遇害死者、57歲勇士余家昶的母親，展現了令人動容的慈悲。余家昶當日為了阻擋凶嫌繼續行凶而不幸犧牲，他80多歲的老母親在承受喪子之痛時，受訪表示：「事情是兒子做的，跟爸爸媽媽沒有關係。」

余母甚至公開向社會喊話，希望全國大眾能給予張文的父母一份安慰與空間，並祝福張家父母身體健康。這種「不遷怒」的高度理智與大愛，為這起充滿戾氣的事件注入了一股暖流，兇嫌張文哥哥更在北車案發地，留下親筆信向余母致敬：「謝謝您將余家昶先生帶來到這個世界，給混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也感謝余媽媽的大愛與包容。」

兇嫌張文哥哥到北車命案現場獻花，並留下兩張親筆信向余媽媽道歉並致敬。（圖／三立新聞）

法律與社會的拉鋸：成年人的選擇權與家庭邊界

這起事件也讓外界反思，在追責與批判之餘，社會應如何共同面對這種難以預料的傷痛。國際網友和法律專家對「成年犯罪者家庭責任」的討論，共同指向了一個核心價值：「犯罪行為應由個人負責。」

由於張文犯案時已年滿27歲，在法律上具備完全行為能力。檢警調查顯示，儘管張文長期接受母親金援，但其犯案計畫、武裝採購及行動斷點規劃皆由其獨立操作。 當加害者已為其行為付出生命代價，剩下的傷痕應交由社會集體治癒，而非將仇恨無止境地延伸至其親屬。

