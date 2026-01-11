不捨！林安可感謝球迷會湧入3千人 「A Lin」背號73號開啟旅日新篇章

「外野三鬼」陳傑憲（左至右）、林安可、蘇智傑再次合體，獻上「大紅大紫」祝福。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

林安可正式披上西武獅「７３」號戰袍，也是統一獅隊史第二位旅日球星。十一日在台南棒球場舉行感謝球迷會，吸引三千多位球迷入場，「外野三鬼」林安可、陳傑憲、蘇智傑再次合體，獻上「大紅大紫」祝福，小球迷則預祝「安可打敗日本投手」

現年二十八歲的林安可，是中職近代最具代表性的本土重砲，本季出賽九十場就繳出三成一八打擊率、二十三轟與七十三分打點成績單。

林安可加盟西武獅，未來他在日職的名字將是「A Lin」、球衣背號「７３」。他表示，本來要延續在獅隊的７７號，但西武有人穿了，球團給了一些背號，第一眼就覺得７３比較順眼，沒有特別意義。

林安可在台南棒球場舉行感謝球迷會，吸引三千多位球迷入場。（記者陳治交攝）

統一獅主力外野蘇智傑、陳傑憲、林安可，三人憑藉優異的打擊火力成為球隊進攻的中流砥柱，因此獲得「外野三鬼」封號，也被稱為「外野三帥」。陳傑憲一開口就表示，「安可不管到哪裡都是安可，到日本他也不想跳舞，就希望他保持初心。」

蘇智傑指出，可以跟林安可、蘇智傑合封為「外野三鬼」，感到非常榮幸，他也語帶幽默說「安可也要感謝我，因為傑憲都會噹他，安可就會露出無辜的表情，要我幫他講話。」。陳傑憲在台上的爆料功力一流，鼓吹現場球迷一起拱林安可跳「最後一舞」，氣氛十分歡樂。