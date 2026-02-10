不捨54歲父癌逝！「核彈芭比」金賢姈陪走完最後一程：下輩子還要當你的女兒

金賢姈爸爸過世。翻攝threads@h0_barbie

韓籍女神金賢姈擁有「核彈芭比」封號，去年來台發展加盟啦啦隊「浪LIVE電豹女」，驚傳喪父噩耗。金賢姈昨（9日）在社群平台分享多張與父親的溫馨合照，證實父親已於8日因胰臟癌病逝，享壽54歲。她強忍悲痛寫下：「下輩子也要來找我，好嗎？」隻字片語流露出對父親的無限思念，令粉絲鼻酸。

堅強抗癌6年仍不敵病魔 金賢姈心碎陪伴

金賢姈在Threads發文提到，父親與癌症病魔艱難對抗6年之久，期間病況雖然曾一度好轉，但遺憾的是今年1月醫生再度評估後，家屬心裡已有預感，「我們知道，該做的都已經做完了。」在父親生命最後的倒數時刻，金賢姈選擇暫時放下繁忙的工作，全程守候在側，陪爸爸走完人生最後一程。

廣告 廣告

金賢姈和爸爸合照。翻攝threads@h0_barbie

遺憾父女時光太短促 不捨父親受苦

談及與父親的深厚感情，金賢姈表示，雖然沒能擁有更多的父女時光，但想到辛苦抗癌的父親終於能脫離病痛，心裡反而多了一份安靜與平安，她承諾自己會整理好心情，帶著爸爸給她的力量繼續前進，「期待不久之後，再用笑容，和大家見面。」

金賢姈也向天上的父親喊話：「在那邊一定要幸福，不要再痛了，不要忘記我，下輩子也要來找我，好嗎？」消息曝光後，不少球迷與隊友紛紛湧入留言區為她加油，經紀公司也轉發貼文暖心表示：「芭比我們都在！」



回到原文

更多鏡報報導

快訊／大S遺產引發S媽、具俊曄上演搶奪戰？ 小S憤怒發聲：造謠者心思骯髒

撒基努自爆婚姻危機！醫護妻冷暴力「沒用的男人」 曝被強迫背債內幕

對大S喊：重生了！S媽驚傳找律師防堵具俊曄爭產 手挽手現身墓園私下暗潮洶湧

狼父對親生3名國小女兒下手 7年性侵猥褻175次！法官震怒重判663年