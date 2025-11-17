不捨80年鳳凰木倒下 華南師生找「奇蹟」盼把樹種回來

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑鄉華南國小校門口2棵樹齡逾80年的鳳凰木，在今年7月丹娜絲颱風登陸時不敵強風倒了，令師生及社區居民不捨，師生決定一起種回記憶裡的鳳凰木，學校透過臉書公開尋找2棵高3公尺的鳳凰木，希望能在明年春天惜山季種下，讓鳳凰木在華南延續生命重新展開枝葉，繼續陪伴下一代。

華南國小傾倒的2棵鳳凰木就在校門口入口處，緊鄰道路，每年5、6月花期火紅花朵，在藍天下美得令人讚嘆，常有遊客下車拍照打卡，許多騎自行車經過好漢坡的車友也會停下來休憩喝口水。

華南國小校長陳啟政表示，這2棵鳳凰木是許多華南人的回憶，校友、村民對它們有滿滿的回憶，更是孩子攀樹玩耍的樂園，也是上下課觀察昆蟲、做夢的地方，學生對它們有很深的情感，看到樹爺爺不敵颱風傾倒很不捨，村民每次行經時也總覺得有種失落感。

陳啟政指出，經與村民、師生討論，認為2棵老樹雖倒了，但大家想讓記憶重生，想把樹種回來，最後達成共識決定要一起種回記憶裡的鳳凰木。

陳啟政說，把樹種回來是要種回村民、師生及遊客記憶裡的鳳凰木，因此學校希望能找到等待移植的鳳凰木，讓它們在學校重新展開枝葉與師生、居民一起延續生命的故事。

學校除透過縣內及鄰近縣市樹木銀行尋找，也透過臉書在找「奇蹟」，希望大家能協助找尋2棵高3公尺以上的鳳凰木，若民眾身邊剛好有這份機緣，歡迎與華南國小聯繫，05-5901529。

