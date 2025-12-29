不捨9旬嬤「喜喪」走得太孤單！孫女上網求助 40網友冒大雪送最後一程

哈爾濱一名90歲高齡奶奶去世，素不相識的網友冒著大雪送她最後一程。圖／翻攝自新民晚報

心疼！中國黑龍江省哈爾濱市一名孫女表示90歲的奶奶「喜喪」，但是奶奶的朋友不多，而且都不在哈爾濱，不想讓奶奶走得太孤單，因此，希望網友能過來送奶奶最後一程，不少網友報名聲援，也有人在當天冒著大雪前來弔唁。消息曝光後，也讓外界大讚人性的溫暖。

據《新民晚報》報導，中國黑龍江省一位民眾在網路上發布求助信，表示自家奶奶90歲「喜喪」，但是奶奶的朋友不多，而且都不在哈爾濱，希望網友能來送奶奶最後一程，孫女表示，「能來就是我朋友，我這邊車費報銷，男女都有禮品，以後你們有事出力跑腿，是遛狗也好還是餵食接送什麼的需要幫忙，我只要能幫上忙絕無二話」。

廣告 廣告

這封求助信發布後，吸引數千名網友關注，有網友踴躍報名，不能來的也積極聲援。23日葬禮如期舉行，孫女表示，葬禮已經全程圓滿結束，也對能冒著大雪前來的網友表達感謝，不過，她也表示不便接受記者採訪。

一名參加喪禮的葉姓先生透露，他本身是浙江人，跟女友來到黑龍江旅行，當時在網路上看到求助信後，就把這件事排進行程，並在距離殯儀館比較近的地方預定酒店。23日葬禮當天雖然下了大雪，但葉先生認為已經答應人家，就想辦法趕去葬禮。

葉先生透露，當天大塞車沒有第一時間找到舉行葬禮的禮堂，在找尋的過程中結識一名遊客、一名女大生，也是趕來幫忙葬禮，最後經工作人員告知，人已經送去火化，4個人也決定叫計程車趕往火葬場。到場後，葉先生看到現場有很多個年輕人聚集在一起，送了奶奶最後一程，「這麼多人一起送，奶奶肯定會高興的」。

葉先生接著表示，雖然全程都沒有見到孫女，但是離開的當天下午，就收到孫女的訊息，孫女為沒有接待他們感到抱歉，在得知葉先生隔天要去瀋陽旅遊，就給他們幾張餐券作為補償。

另外，一名哈爾濱當地的閆先生也在網路上看到求助信訊息，雖然當天下著大雪，也堅持趕到現場，他表示在風雪中送別，宛如「漫天飛雪送一人」，就像是老天也在送奶奶最後一程。事實上，當天共有3、40人參加葬禮，還有更多人因為大雪塞在路上。消息曝光後，不少網友感嘆人性溫暖，「這人間充滿溫暖」、「人間自有真情」、「祝老人家一路好走！大家辛苦了」。



回到原文

更多鏡報報導

TikTok瘋傳「搭機神睡姿」！醫示警1事：恐危及性命

這航班有神力！輪椅族奇蹟康復自己走下機 「登機橋耶穌」3地區最嚴重

「以為我不敢？」桃園長髮女人肉佔車位 駕駛「0猶豫倒車」網讚：是個狠人