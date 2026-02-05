不捨S媽痛失大S！白冰冰淚曝「私下通話」暖喊具俊曄回歸

白冰冰不捨S媽經歷喪女之痛。（圖／東森娛樂）





已故女星大S（徐熙媛）離世滿一年，至今仍讓親友及粉絲無限思念，日前其丈夫具俊曄及S家在金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，不少圈內好友到場致意，資深藝人白冰冰多年前也經歷喪女之痛，今（6）日她出席《超級冰冰秀》年末感恩餐會，談及S媽近況也心疼回應了。

白冰冰透露，昨（4）日才剛跟S媽通過電話，「我告訴她，你能感覺安慰跟歡喜是最重要的」，她提及自己剛失去女兒時，看著桌上的空碗哭了10年之久，直到第15年才開始振作，感嘆大S離世太過突然，S媽看著愛女的生命在眼前一點一滴流逝，內心肯定十分恐懼。

白冰冰當場落淚。（圖／東森娛樂）

白冰冰也重提愛女白曉燕事件，「我的孩子我不知道她在哪裡 ，我看到的是很可怕的景象，我就一直去想像，她當時是什麼心態、什麼心情、怎麼樣的痛苦？」但大S的情況卻不同，她提及自己曾為大哥進行急救，看著對方「嘴唇都綠了，臉都紫了」過程十分可怕及折磨，認為S媽應該要很長一段時間才能夠好起來。

由於自己也曾深陷喪女之痛，因此白冰冰經常打電話或傳簡訊給S媽，希望之後有機會邀請S媽跟具俊曄一起到峨眉山住幾天散散心，她知道S媽對於孫子無法在身邊感到無能為力，因此也表示願意提供法律諮詢，「我告訴她，妳不是一個人，妳還有很棒的女兒與孫子。」

看到具俊曄在失去大S後日漸消瘦、沉浸於悲傷之中，白冰冰也十分不捨喊話：「不能一直傷心下去，不用回演藝圈唱歌跳舞，但要回到這個溫暖的大環境，接受大家的擁抱。」她強調，無論具俊曄未來留在台灣還是回到韓國，這圈子永遠是他的家。



