不捨TWICE離台 粉絲聽完演唱會直奔機場等候
韓國大勢女團TWICE已經搭乘07:05的班機離開台灣，不少粉絲凌晨就來機場大廳等候，準備為偶像送機，團員們抵達機場大廳時歌迷離情依依，TWICE離境與入境時一樣都走一般通道，不過機場還是有禮遇他們，地勤人員在車子旁邊確認身分後就一一放行。
歌迷：「子瑜，子瑜。」
記者vs.TWICE成員周子瑜：「這次回來有沒有開心，（點頭）。」
