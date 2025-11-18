不排斥參選台北市長？沈伯洋澄清「目前沒規劃」：比我適合的人非常多

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨台北市長人選備受矚目，聯電創辦人曹興誠日前點名立委沈伯洋參選，沈則回應，「戰士很難選自己的戰場」，要看黨要他怎麼做，疑似不派斥代表綠營出戰。不過，沈伯洋今（18）日強調，選舉目前不在他的人生規劃內，會專心做好立法院工作，比他更適合的人選有很多。

沈伯洋回應，他現在的工作就是在立法院，且這份工作很有意義，即使民進黨表決不會贏，但論述也要贏。（資料照）

民進黨今早召開記者會。面對媒體提問，沈伯洋解釋，戰士沒有選擇戰場的權利，他當時講這句話是在說，就像他不能選擇中國要不要通緝他，主要是在講這件事。此外，人民交付的任務才是最重要的，他的任務就是守護國安、拼外交，現在也身兼民進黨團幹部，「所以我應該還是會專心致力於我現在的工作。」

廣告 廣告

至於聯電董事長曹興誠認為，沈伯洋繼續留在立法院才是無意義的被糟蹋。沈伯洋回應，他現在的工作就是在立法院，且這份工作很有意義，像今天開記者會讓國人知道《財劃法》失速的情形，以及為花蓮地方鄉親爭取更多建設，即使民進黨表決不會贏，但論述也要贏，要讓人民知道民進黨的價值、主張為何，這都是非常重要的事，「至於跟選舉相關的，畢竟目前不在我的規劃之內，比我適合的人選真的非常非常多。」

更多FTNN新聞網報導

選台北市長是糟蹋沈伯洋？曹興誠：怕輸不敢選才是丟臉

曹興誠建議沈伯洋選台北市 吳思瑤讚有創意：經歷表現絕對KO蔣萬安

如何聲援沈伯洋最有力？曹興誠建議賴清德：徵召他選台北市長

