不排斥與習近平見面！ 黃國昌：賴清德請喝珍奶「為何我不能請吃雞排」

台北市 / 武廷融 綜合報導

新任國民黨主席鄭麗文日前稱，若能推動兩岸和平合作，願意見中國國家主席習近平。而民眾黨主席黃國昌今(30)日接受廣播節目專訪，表示自己當然不排斥與習近平見面，但要在對等尊嚴的前提下，「賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，那為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」

民眾黨主席黃國昌今日接受廣播節目「千秋萬事」專訪，先是提到民眾黨在兩岸議題上會延續前主席柯文哲「台灣自主、兩岸和平」的主軸。他提到，台灣不希望被中共併吞，但要怎麼在保有台灣自己自主性之下，不要發生兩岸戰爭，就需要領導人的智慧。

黃國昌表示，如果民進黨政府真的不溝通的話，海基會和陸委會不就廢了嗎？「讓梁文傑在那邊放狠話，那不應該是他們存在的目的。」黃國昌強調，兩岸之間需要善意的溝通跟對話，只要有對話、善意溝通的機會，民眾黨從來都不排斥。

而主持人王淺秋問到，如果有機會的話，是否願意見習近平？黃國昌說「當然」，但有些前提，包括要怎麼保護自己對等尊嚴，要很謹慎小心鋪排。不過黃國昌也說「但我現在的問題，對我來講會比較尷尬，因為我還在大陸那邊黑名單上」。

王淺秋則問，若黑名單取消，是否會會像館長一樣到中國訪問或是和習近平見面？黃國昌強調「當然不排斥，不要固步自封，賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，那為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」

