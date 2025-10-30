「不排斥見習近平！」黃國昌曝1重要前提：可以邀請他吃雞排

國民黨主席鄭麗文日前表示，若能推動兩岸和平合作，願見中國國家主席習近平，引發外界熱議。對此，民眾黨主席黃國昌在節目《千秋萬事》受訪時被問到同樣問題，他表示，自己不排斥見習近平，不過要有1前提下去鋪排。他更直言，「賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，為什麼我不能邀請習近平吃雞排」？

針對民眾黨的兩岸路線，黃國昌表示，目前還是會延續前黨主席柯文哲「台灣自主、兩岸和平」的主軸，台灣不希望被中共併吞，因此在這個過程中，怎麼樣有智慧保有台灣自己自主性，但是又能夠避免兩岸之間擦槍走火，發生大家都不希望發生看到的戰爭，這個就要領導人的智慧。

廣告 廣告

關於兩岸和平交流一事，黃國昌認為，兩岸需要善意的溝通對話，兩岸之間有歧異、有不一樣的政治制度、人民也有不同的生活方式，而兩岸經貿往來頻繁，在這樣的情形下，怎麼有可能不對談、溝通。

黃國昌質疑，如果民進黨政府真的不溝通的話，那海基會就廢了嗎？陸委會也廢了？陸委會存在的功能，不該只是每次出來開記者會，然後讓陸委會副主委梁文傑在那邊放狠話。從民眾黨角度來講，只要有對話、善意溝通的機會，從來都不排斥。



主持人問到，若有機會見習近平的話，是否願意？黃國昌說，當然願意，不過要有一些重要的前提，像是對等尊嚴等，這要很小心去鋪排。不過，現在對他來說比較尷尬的是「我還在大陸那邊黑名單上」。​

主持人追問，如果中國方面釋出善意把黑名單取消，是否會願意像館長一樣訪中？黃國昌則表示，當然不排斥，不要故步自封，「賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，那為什麼我不能邀請習近平吃雞排」？​

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

