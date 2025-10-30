不排斥見習近平 黃國昌點一尷尬事：解除黑名單後可一起吃雞排

民眾黨主席黃國昌接受中廣節目《千秋萬事》專訪。中廣提供。



國民黨新任主席鄭麗文日前表態，如果能化解兩岸所有矛盾，當然要見中國國家主席習近平，民眾黨主席黃國昌今（10/30）天也表示，自己不排斥見習近平，不要固步自封、自我設限，但必須有些重要前提，例如保護我方對等尊嚴，但比較尷尬的地方就是自己還在中國的黑名單，如果中國釋出善意、取消黑名單，「為什麼我不能夠跟習近平吃雞排？」

黃國昌今早接受中廣節目《千秋萬事》專訪，主持人王淺秋提到，鄭麗文當選國民黨主席後，就表態只要有助於兩岸和平，她隨可以、也願意去中國見習近平，「所以民眾黨接下來如果有跟中國領導人見面，你的態度是？」黃國昌回應，民眾黨的兩岸立場就是「台灣自主、兩岸和平」，從來沒有改變過，同時也認為要捍衛台灣民主自由，避免被中共併呑。

黃國昌批評，如果一個領導人只會講狠話，然後給自己人聽爽的，這對台灣促進利益根本沒有任何幫助。他說，兩岸之間需要善意溝通、對話，因為雙方不同的政治制度、不同的生活方式，兩岸要正視的是，在中國還是有很多台商，經貿交易非常緊密，如果都不溝通，「海基會可以廢了，陸委會也可以了。」

王淺秋再追問，「如果有機會見習近平的話，你願意嗎？」黃國昌說，這有一些重要前提，像是如何保護對等尊嚴等，但民眾黨基本態度，就是開大門走大路，不會自己把門先關起來，但有個比較尷尬的地方就是自己還在中國的黑名單。

王淺秋問，假設中國釋出善意、取消黑名單，「你願意去嗎？」黃國昌回應，當然不排斥，「賴清德都可以想邀習近平喝珍珠奶茶的，為什麼我不能夠跟習近平吃雞排？」

