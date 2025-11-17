不排斥選台北市長？沈伯洋喊「戰士很難選擇戰場」：黨中央怎麼做、我就怎麼做

各黨備戰2026地方大選，其中民進黨的台北市長人選備受關注，除了已表態有意出馬的壯闊台灣理事長吳怡農之外，聯電創辦人曹興誠也大力點名民進黨立委沈伯洋。對此，沈伯洋今（17）日受訪時直言，他現在已是藍白的大標靶，若一直被攻擊恐害到全台選情，但「戰士很難選擇自己的戰場」，黨中央要他怎麼做，他就怎麼做。

沈伯洋坦言，曹興誠有跟他提過建議選台北市長的事，但因為他仍是立委，所以就專心在國會的位置，他也直言「我已經是藍白的大標靶」，如果他參選，藍白會覺得太好了，有這樣的目標可以一直攻擊。

沈伯洋指出，台北是媒體焦點，需要帶動其他地方選情，但若一直被攻擊又沒有守住，將會害到宜蘭、新北、桃園，甚至是中南部選情。他強調，民進黨2026還是有氣勢，也有很好的參選人，選舉要有戰略目標，大家一起向著目標前進，相信黨中央選對會將做出判斷。

主持人周玉蔻詢問，若黨中央命他選是否會答應，沈伯洋表示，目前黨內沒有找他溝通，他也沒有其他人這麼了解選舉，「但現在整個國家都在作戰，戰士很難選擇自己的戰場」，就是看黨中央怎麼做、他就怎麼做，「我的態度就這樣」。

沈伯洋也強調，吳怡農非常優秀，形象、學歷都很好，不過他之前的選戰策略是「不攻擊對方」，以政見為主，但他會在過程中學習，只要稍微改變一下選戰模式，還是有機會。

沈伯洋提到，雖然選舉還很長，但要盡快整合，他最擔心的事情是中國介選，因為地方選舉票少，干預起來比總統大選簡單，而且地方議員本來就是中國的接觸重點。

