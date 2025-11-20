不排除再有經濟脅迫 中國商務部警告日本：別想一面賺錢一面傷人

日本首相高市早苗日前在國會中關於「台灣有事」的相關發言，徹底惹怒北京當局。（翻攝自高市早苗X）

針對日本首相高市早苗日前在國會中關於「台灣有事」的相關發言，北京當局強硬舉動持續升級。中國商務部發言人何詠前今（20日）於例行記者會上發出嚴厲警告，強調若日方不撤回高市早苗的「錯誤言論」，中方將「堅決採取必要的措施」，不排除祭出進一步的經濟報復手段，後果將由日方全部承擔。

中國商務部：別想一面傷害情感，一面索取利益

針對媒體詢問中國是否已通知日本暫停進口日本水產品一事，何詠前雖未證實，但強調了日方言論對雙邊關係的破壞性：「我必須強調的是，日本首相高市早苗涉華錯誤言論，已經激起了中國民眾的強烈公憤。日方不能指望一面傷害（中國人民的）情感，一面又想從中方索取利益。這絕非與中方打交道的正確方式。我們敦促日方立即糾正錯誤做法。」

他進一步指出，高市早苗公然發表涉及台海情勢的錯誤言論，「從根本上損害了中日關係的政治基礎，對雙方經貿交流合作帶來了嚴重的負面影響。」

中國外交部重申：日本水產品「已經沒有市場」

與此同時，中國外交部發言人也重申了強硬立場，暗示經貿與政治掛鉤。發言人表示，儘管中國將對日本水產品「進行科學評估和嚴格檢查」，但由於高市早苗首相關於「台海情勢」的國會答詢所造成的影響，重申中國市場對日本水產品「已經沒有市場」。

此外，中方也證實延後原定在澳門舉行的「日中韓文化部長會議」，中國外交部歸咎於「日本領導人在台灣問題上公然發表了錯誤言論，破壞了日中韓合作的基礎和氣氛」。南韓文化體育觀光部已證實收到中方的延期通知。

美方力挺日本：典型經濟脅迫

在中方強硬表態的同時，美國則公開力挺日本。美國駐日大使格拉斯（George Edward Glass）今針對中國暫停進口日本水產品的舉動，直指這是「中國典型的經濟脅迫」，並明確表示「我們支持高市早苗首相和日本漁民。」格拉斯是在與日本外務大臣茂木敏充會談後，向媒體做出此番評論。

