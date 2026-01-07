不排除動用武力取得格陵蘭 白宮：美國國安優先

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

白宮在6日證實，美國總統川普（Donald Trump）正就收購格陵蘭一事多方接觸，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）更在聲明中表示，取得格陵蘭是為了美國國家安全，而為了達成此目標，動用武力是總統的手段之一，此段發言也馬上引發美國政壇及國際社會的高度關注。

格陵蘭蘊藏多項資源，受川普極度重視。（示意圖／pexels）

白宮發言人李維特在發布於CNN的聲明中表示，「川普總統已明確表示，取得格陵蘭是美國國家安全的優先事項，這對於震懾美國在北極圈的對手十分重要。」她強調，總統團隊正就各種方案進行討論中，並說到「身為三軍統帥，動用美國軍事力量始終是總統的選項之一」。

CNN報導指出，有2名知情人士透露，國務卿盧比歐（Marco Rubio）本週向國會議員證實，川普政府目前考慮購買這塊屬於丹麥的自治領土。此番言論卻不能減緩官員們對於美軍介入的討論或疑慮。

格陵蘭島面積達83.6萬平方英里，是位於歐美俄的戰略要地，更蘊藏石油、天然氣與稀土等重要礦產。據CNN報導，美國國務院近期應盧比歐團隊要求，已針對格陵蘭未開發資源進行全方位分析。分析報告指出，目前無確切研究能確定各項資源的精準存量，且若要進行開發，還須面對低溫和缺乏基礎建設的挑戰，可能所費不貲。

川普對於擴張領土的意向在美軍捕獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）後逐漸顯露。他4日在空軍一號上表示，「基於國安防安全角度，我們需要格陵蘭，而丹麥守不住它。」白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）也質疑丹麥對於格陵蘭的主權，且表示沒有國家會為了格陵蘭和美國開戰。

川普早在上任後不久就曾在演講中表示對於格陵蘭的興趣，「我想我們遲早會得到它的。不論用什麼手段，我們一定會得到它。」他1年前在海湖莊園一次記者會上，也並未排除採取軍事行動控制格陵蘭島的可能性。

此言論引發歐洲盟邦強烈反彈。法、德、意、英在內的7國領導人也聯合發表聲明，表示格陵蘭應屬於丹麥人民且北極安全需集體維護。丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）警告，川普的言論需被嚴肅看待，倘若美國真的進行軍事行動，那將會瓦解北約（NATO）。格陵蘭政府6日也已要求與美國國務卿盧比歐進行商討。

