不排除癱瘓機場抗議 桃園航空城徵收戶憂無家可歸籲政府重視

[Newtalk新聞] 桃園航空城徵收拆遷作業爆發爭議，桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區 12 位里長今（17日）偕同國民黨立委涂權吉、牛煦庭於立法院召開記者會，不滿交通部民航局在安置住宅點交延誤下，仍以取消獎勵金方式，威脅徵收入如期搬遷，因此向政府喊話，若未善待徵收戶，不惜於近期發動大規模陳抗活動，癱瘓桃園國際機場。

涂權吉指出，大園蘆竹地區發展受機場影響容忍多年，遭劃入區段徵收範圍亦非自身所願，而是為配合國家重大建設被迫放家園。當初政府承諾將以「先建後拆」、「優惠融資」等配套方式重建家園，現在卻為了緊守機場園區開發期程，不願前置的安置住宅及安置街廓期程已經延誤，強求爭收入仍須依期搬離原住所，否則就會失去請領獎勵金的資格，這叫當年信任政府照顧的徵收戶情何以堪？

陳錫達表示，因交通部民航局辦法桃園航空城區段徵收案未如期將安置住宅點交給徵收戶，卻於 12 月初陸續發文要求 51 戶徵收戶於本月底拆除舊家，否則取消建物拆遷獎勵金。此舉將會減少補償費，導致徵收戶無力支付向民航局購買安置住宅的價款，這無異於恐嚇徵收戶，讓徵收戶心生畏懼，被迫立即拆除原住家，甚至面臨無家可歸的困境。

陳錫達喊話，建請行政院責另交通部民航局撤銷原處分，待政府興建的安置住宅點交予原徵收戶起 3 個月內，徵收戶再行拆遷其原建築改良物，並保有領取自動拆遷獎勵金及配合加速開發獎勵金之資格。

陳錫達進一步指出，政府發給徵收戶舊家的徵收補償費不足以興建或購買一戶新家，徵收戶不向銀行貸款不足以安家。然而，目前除受銀行第七波選擇性信用管制外，亦受金管會主管的銀行法72條之二的建築放款總額限度所限制，導致貸款極為不易。

陳錫達表示，徵收戶多數為老農民或已屆退休年齡，年事已高且無固定所得，銀行貸款審查難上加難，所以，他們建議政府，就開發經費提列一部分作為銀行貸款的擔保質押並貼補部分利息，讓徵收戶可以順利辨理銀行貸款，滿足重建或重購家園的卑微心願。

