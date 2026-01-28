不排除脫黨參選？ 徐欣瑩今公布新竹縣長民調稱「三腳督」也贏

國民黨立委徐欣瑩。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨新竹縣長提名將啟動初選，爭取提名的立委徐欣瑩今公布最新民調，在以假設民進黨提名竹北市長鄭朝方下，徐以5.5個百分點勝出，初選對手、副縣長陳見賢則輸鄭2.6個百分點，就連徐或陳脫黨參選下，徐也能勝出。

由於該份民調題目中，放入徐欣瑩、陳見賢與鄭朝方三腳督問題，民調結果由徐勝出，是否暗示徐若初選落敗，不排除「再度」脫黨參選；或是預測陳初選落敗可能脫黨，引發聯想。

對此，徐欣瑩辦公室澄清，民調並非由徐委外施作，而是由一基金會委託，徐只是覺得民調結果可供參考才協助公布。

但徐欣瑩新聞稿指出，「更貼近實戰的3人同場競逐情境」，在徐、陳見賢與鄭朝方三人之中，徐以32.0%支持度居首，鄭30.7%其次，陳僅有17.5%支持，表示若藍營未整合，徐是基本盤較穩固，具吸納中間選民能力的選擇。

徐欣瑩今公布民調指出，年底新竹縣長選舉，在藍綠一對一下，若由徐欣瑩對上鄭朝方，徐支持度為39.3%，高於鄭朝方的33.8%；若國民黨提名陳見賢，則是以33.5%比鄭36.1%落後。徐認為，「人選差異」就足以左右選戰勝負。

而就黨內互比部分，徐欣瑩獲43.6%支持度，大幅領先陳見賢的26.0%。徐欣瑩新聞稿評析，「這樣的差距已非單純『互有消長』，而是呈現明確主流選擇」。

徐欣瑩所公布的該份民調，係委託全國公信力於1月24日至26日，以家戶電話方式進行，有效樣本數1074人，正負誤差2.99%。

