「不掛電話就加稅！」川普嫌瑞士前總統太跳針 狂飆39%懲罰關稅：我不喜歡她語氣

美國總統川普，再次展現他「驚人」的經貿手腕。（翻攝自臉書The White House）

美國總統川普（Donald Trump）再次展現其「任性」的經貿手腕！日前他宣布對瑞士加徵 9%的額外關稅，引發國際熱議。然而，川普在接受福斯財經網（Fox Business）專訪時，竟自爆這項決策背後的原因：僅僅是因為他不喜歡一位瑞士前總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）在電話中的「口氣」與「跳針」，讓他感到非常不耐煩。

川普抱怨瑞士官員「太咄咄逼人」

綜合外媒報導，川普在訪談中透露，當他最初決定對瑞士課徵30%關稅時，接到了一通來自他口中「瑞士總理」的緊急電話。川普描述，對方語氣非常「有侵略性」，雖然聽起來很有禮貌，但卻不斷重覆同樣的話。川普在節目上大吐苦水：「她一直說『先生，我們是個小國，我們負擔不起。』我簡直沒辦法讓她掛掉電話！」

事實上，川普口中這位「很煩」的女性官員，極有可能是瑞士前總統凱勒蘇特。

談判破局變「加碼懲罰」：不給降稅反而漲到39%

「她一再重覆：『不、不、不，我們是小國。』」川普描述當時的通話狀況時顯得相當不悅。他表示，因為不喜歡對方的談話方式，他非但沒有如對方所願給予關稅減免，反而決定「反其道而行」。川普直言：「既然我無法結束這通電話，我就把30%的關稅直接調高到39%。」

這種因個人情緒轉變而導致國家貿易政策變動的舉動，再次刷新了外界對「川普式外交」的認知。

瑞士躺著也中槍？川普狠酸：妳國家雖小但逆差很大

川普進一步聲稱，瑞士過去在出口商品到美國時幾乎沒有支付任何關稅，「這情況簡直令人難以置信」。早在幾週前的達沃斯論壇上，川普就曾公開嘲諷過這名女性官員。他當時表示，不管對方是總統還是總理，雖然對方不斷強調瑞士是「小國」，但他的回答毫不留情：「妳的國家可能很小，但妳們對美國的貿易逆差卻很大！」

這場由一通「掛不掉的電話」引發的關稅風暴，不僅讓瑞士政府感到錯愕，也讓國際經貿體系再次見識到川普「看心情」辦事的非典型施政風格。

