不接受公投打劫 Google創辦人將公司逐步撤離加州

Google共同創辦人謝爾蓋．布林（Sergey Brin）正逐步切斷與加州的若干商業關係，追隨另一位創辦人賴瑞．佩吉（Larry Page）的腳步，從這個他們二十多年前創立Google的州逐步撤離。



《紐約時報》指出，聖誕節前幾天，與布林相關的一個投資單位，陸續關閉或搬遷旗下15家設立在加州的公司，改把部分公司改登記到內華達州，等於不再以加州為主要設立地。​

加州左翼推動「劫富」公投



12月期間，超過45家與佩吉有關聯的加州有限責任公司提交文件，申請移出該州或轉為非活躍狀態；此外，一個與他有關聯的信託基金最近在邁阿密購入一棟價值7190萬美元的住宅。

《紐約時報》還指出，另一個由布林與佩吉共同管理的實體，在聖誕夜移出加州並轉至內華達州。該媒體表示，這兩位Google共同創辦人目前仍保有加州各地的住宅。



這項消息傳出之際，加州左翼正積極推動一項全州「劫富」公投提案，該提案將對淨資產超過10億美元的居民徵收一次性5％稅款。左翼認為，這項措施可籌集數十億美元，用於醫療保健及其他公共服務；批評者則警告，這可能進一步促使富裕人士及資產外流離開加州。



提案推動者在11月致加州檢察總長羅布．邦塔（Rob Bonta）的信件中指出：「加州約有兩百位億萬富翁，他們總共擁有高達兩兆美元的驚人財富。根據主要經濟估計，這些億萬富翁每年支付的稅款，包括聯邦、州及地方稅，佔其總財富不到1.5％，這遠低於一般加州居民的稅負比例。」

推動公投網站主張搶劫「幾乎不會被察覺」



加州億萬富翁稅法案網站主張，這項一次性稅款「幾乎不會被察覺」，因為億萬富翁的財富平均每年成長7.5％，即使支付稅款後仍會持續增加。

支持該公投提案的服務業員工國際聯盟-聯合醫療工作者西部分會（Service Employees International Union-United Healthcare Workers West）表示，在邦塔發布該措施的官方標題及摘要後，支持者將於1月開始收集簽名，為該提案爭取資格，目標是列入2026年11月的公投。



