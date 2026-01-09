不接受花蓮縣黨部限縮提名決策 張亞中：我們在等黨中央的回答
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
針對中國國民黨花蓮縣黨部近日決議，將2026年花蓮縣長提名人選，限縮於葉耀輝與游淑貞兩人進行「全民調」決定，並在未經任何實質說明、未與當事人溝通的情況下，將已公開宣示參選、並正式向黨中央表達參選意願的何啟聖，排除於提名機制之外。孫文學校總校長張亞中發表聲明，表示不接受這樣的決策。
聲明指出：我們的不接受，並非基於個人好惡，也不是為某一特定候選人討公道。我們的不接受，是因為這樣的作法，再次動搖了一個百年政黨得以存在的根本，即「公平的制度」。花蓮縣黨部的作為是國民黨民主原則的倒退。
張亞中表示，何啟聖具備黨籍，具備法定參選資格，並已依黨章精神，主動向黨中央表達參選意願，願意接受公開檢驗、制度競爭。這一切，完全符合中國國民黨現行《黨員參加公職人員選舉提名辦法》的規範。然而，花蓮縣黨部卻以「黨籍、戶籍不在花蓮」為由，將其排除於提名程序之外。問題在於：這樣的門檻，究竟依據何在？
張亞中指出，翻遍黨內提名辦法，並無任何明文規定，要求參選者之黨籍或戶籍須預先設於參選地。依法，只要符合選罷法規定，於選前遷入，即具備參選資格。更何況，過往黨內徵召案例中，亦不乏跨區、甚至先徵召後入黨的前例。因此，花蓮縣黨部是選擇性適用規則，是人為設限。排除競爭，不會帶來團結，只會坐實「內定」質疑。
「中國國民黨當前最迫切的課題，是重建社會信任。而信任，不可能是靠踐踏制度換來的，而是靠開放競爭、讓民意作主累積的。」張亞中認為，何啟聖所主張的，正是初選的制度競爭；他所拒絕的，是排他性門檻，是「只准特定人選參加」的封閉作法。
張亞中表示，在程序起點就排除異議與挑戰者，非但無助於整合，反而讓外界更加確信：花蓮政治仍然被少數勢力壟斷，國民黨改革仍然停留在口號層次。國民黨中央如果不能及時修正，必然公信力掃地，不再受人尊重。如果今天，連一位具備完整資歷、願意承擔風險、公開挑戰結構問題的黨員，都能在沒有說明、沒有程序的情況下被排除，那麼請問：中國國民黨要如何說服社會，它真的準備好改革？又要如何向年輕世代解釋，什麼叫「黨內民主」？
「任何一個自稱民主政黨的組織，都不應害怕競爭；真正該害怕的，是連競爭的門都不敢打開。花蓮的問題，是國民黨新任主席是否會改革的試金石，我們正在看，現在的黨中央能否真正與捍衛民主程序正義。」孫文學校再次強調：我們要的是制度，不是踐踏制度所產生的人選。我們支持的，是一套能讓任何人公平競逐的制度。我們要求的，不是保證誰當選，而是保證每一位符合資格的同志，都能站在同一條起跑線上。
孫文學校全力支持何啟聖所提出的三項正當訴求：第一、公開說明排除其參與提名程序的具體理由與依據；第二、立即恢復其參與黨內提名機制的基本權利；第三、回歸民主政黨應有的程序正義，讓制度，而非少數人，決定結果。
聲明也指出，花蓮不是任何人的私有領地。中國國民黨，也不應成為任何派系或家族操作的工具。如果今天的國民黨，連「讓人參選」的勇氣都沒有，那麼就不該奢談「贏回民心」。孫文學校不接受這樣的決策，因為我堅持：中國國民黨，應該、也必須，是一個真正的民主政黨。
「希望黨中央不要讓黨員失望，讓其它人瞧不起；也希望黨中央能夠保住民主政黨的基本底線，留住國民黨的民主臉面我們不為一人，不為一地，而為百年黨魂。」孫文學校明確不接受花蓮縣黨部的決策，我們在等黨中央的回答。
照片來源：張亞中【孫文學校】FB
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
永慶加盟四品牌南台灣高規格尾牙 席開825桌邀玖壹壹、孫淑媚獻唱
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 120
誰下令兩岸條例改名？吳子嘉爆「他」在操作
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林宜瑾日前提出修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，主張將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發政壇高度關注；隨後傳出林宜瑾已主動撤回提案，不過林...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 150
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 53
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 21
綠營內鬥白熱化！郭正亮見3縣市民調接近 藍軍翻盤機會
民進黨2026黨內初選，接下來將以民調決定人選，前立委郭正亮從目前局勢分析，指出台南、高雄及彰化等地，第1名與第2名的人選差距可能不到2個百分點，屆時落敗者陣營恐難以心服，這將成為國民黨在2026年地方選舉的翻盤契機，不過他也質疑部分民調結果與多家可信民調機構數據不一致，懷疑有「神秘的手」介入。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 17
跨境鎮壓！又增兩位我國官員被國台辦列為「台獨頑固份子」
[Newtalk新聞] 大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日上午10點在例行記者會宣布，將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，並將台灣高等檢察署陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，揚言依法終身追責。據統計，之前已有74人被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝，如今再增2人，成為76人。對此，賴清德總統日前責成行政院偕同國安會建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者提供線索給對岸，配合中共跟騷、跨境鎮壓台灣民眾，絕對會依法查處。 陳斌華指稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，劉世芳和鄭英耀倒行逆施、惡行累累，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭兩人進行懲處。 中共近年全面推進所謂的「統一」工作，對台灣人民構成跨境鎮壓的具體行為，包括：前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，以及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等，被列為「台獨頑固份子」或發布通緝，今天再增2人，為76人。賴清德總統日前強調，行政院將偕同國安會採取有效反制措新頭殼 ・ 1 天前 ・ 313
蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北，除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，人選尚未明；而綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，王世堅今（7）日表示，應該要讓「最強的」出來，並再度提及他心中的理想人選。王世堅今早於立院受訪，對於被點名選台北市長一事，他表示，要參選首都台北市長，需要具備的條件非常多，必須學經歷都有歷練過才可以；而他具體舉出的幾位，都是在這部分學養俱佳，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄，且黨內應該要讓最強的人選出來，「我跟他們4位比，我比他們差很多，應該由那些比我強很多的人出來才對」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）針對是否能吸引中間選民，王世堅指出，可能還沒發揮平時選舉、服務的部分，徐國勇之所以適合，就是過去1、20年前，跟他一起擔任過台北市議員，對方有問政及服務經驗，只是後來接任行政院發言人及內政部長，才會有段時間沒有在基層服務，當然對於中間選民沒有接觸。王世堅提到，他最近這幾年回到議會、立法院，幾年間都在選舉，導致有些人認為他比較適合；不過，因為台北市首都，不是一般縣市，一定要讓最強人選出來才能勝任，他也多次提出這樣的建言，希望黨朝上述幾位「最優秀的人」，他們比自己強，應該考慮他們才對，「還輪不到我啦」。原文出處：快新聞／蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」 更多民視新聞報導F-16夜航失事！空軍即起停止演訓 全力搜救失聯飛官花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」連檢察官都入列！國台辦稱「終身究責」 陳舒怡疑因這事成為目標民視影音 ・ 1 天前 ・ 52
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 83
美對委內瑞拉斬首戰恐在台海重演？張延廷：陸較美更具距離、訓練與內應優勢
美國特戰部隊跨境捉捕委內瑞拉總統馬杜羅，震撼世界，也讓國內重新關注，對岸是否也有類似美方斬首戰的實力。空軍前副司令張延廷今示警，大陸相較美國更有3大優勢，絕對有能力執行，做不做是在他的企圖、決心與必要。太報 ・ 1 天前 ・ 25
美智庫模擬兩岸衝突！中共「慘痛代價」出乎預期…
國際中心／李筱舲報導美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States, GMF）近日發布了一份以《假如中國武力犯台：中國發動台海「小規模衝突」與「全面戰爭」之代價》為題的重量級報告。報告指出，無論兩岸發生「小規模衝突」或「全面戰爭」，中國都必須付出「慘痛的代價」。民視 ・ 1 天前 ・ 18
南市長初選! 陳水扁現身挺陳亭妃.高大成輔選林俊憲
南部中心／綜合報導民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間，持續以最踏實的方式深入基層，陳亭妃的串聯37區鐵馬行動持續前進，獲得前總統陳水扁的大力推薦。立委林俊憲則是密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺。民視 ・ 13 小時前 ・ 19
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 8
俄艦護航無效！ 美2週狂追千里成功攔截委內瑞拉油輪｜#鏡新聞
美國對委內瑞拉的打壓行動，還在進行中，美軍在經過好幾週的追蹤後，7日順利在北大西洋扣押一艘與委內瑞拉有關，且遭到美國制裁的油輪。美國國務卿盧比歐強調，同一天在加勒比海，控制了另一艘油輪，行動再次宣告大成功。鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
F-16失事近14hrs「尚未找到辛柏毅」！內政部空勤總隊將擴大搜救 最新進度曝光
我國空軍花蓮基地一架機號為6700的F-16單座戰機失事墜海，飛行員辛柏毅上尉於6日晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動，同時協請行政院國搜中心、內政部空勤總隊、海委會海巡署等單位全力投入搜救行動，但截至今（7）日上午9時辛柏毅仍下落不明。內政部政務次長馬士元表示，將擴大配合搜救，盼辛柏毅能平安歸來。辛柏毅昨......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
何來撤案？林宜瑾駁羅智強 嗆《兩岸條例》還要再連署、大修
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，欲刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係，但國民黨團書記長羅智強卻稱「悄悄撤案」。對此，林宜瑾今（8）日回應，「還沒列案，何來撤案？」之說，是因為有同仁還要再連署，加上這部法一定要大修，純粹就是從議事處拿回來而已。林宜瑾表示，《兩岸條例》修正提案是從議事處拿回，因為議事處也根本還沒有登載與打字，加上有同仁還要再連署、也有需要再修改，所以就很純粹地拿回來。她強調，此案是週五下班前拿過去，下週一一大早就拿回來，議事處根本都還沒作業。她認為，此次是把修正提案拿回來修改，把它修得更...（完善），還沒列案，何來撤案？《兩岸人民關係條例》基本上就是要再修，也要大修，原本修一些字眼，可能還不符合要修此法的精神。原文出處：快新聞／何來撤案？林宜瑾駁羅智強 嗆《兩岸條例》還要再連署、大修 更多民視新聞報導政院提修法！立委接觸中共黨政軍須公開揭露 陸委會表態了民代、公務員赴中擬須經許可 翁曉玲語出驚人：走回戒嚴時代確立對等國關係！林宜瑾提案修兩岸條例 蘇巧慧說話了民視影音 ・ 22 小時前 ・ 3
川普簽了「美國退群中」 一口氣退出66個國際組織
美國白宮發表聲明，總統川普7日簽署公告，宣布美國將退出35個非聯合國體系的國際組織，以及31個聯合國機構。白宮表示，這些組織「運作方向違背美國國家利益」，相關決議即刻生效。 白宮並未具體說明退出中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
不只宜蘭告急！郭正亮點名她：藍白合也難打
[NOWnews今日新聞]宜蘭縣長選戰逐漸升溫，民進黨正式徵召律師林國漳參選，藍營方面卻陷入整合僵局，國民黨立委吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德協調破局，雙方皆態度強硬、堅持參選，遲遲無法達成共識。前立委郭正...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 2
總預算案優先於彈劾總統？民進黨曝66.9%人認同 籲藍白「不要裝睡叫不醒」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導115年度總預算案遲未付委審查，民進黨今（8）日指出，多項重大政策將被迫停滯，衝擊層面涵蓋民生、產業與地方建設，已嚴重...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 7
國台辦擴大台獨名單 劉世芳.鄭英耀兩部長入列
政治中心／綜合報導立法院7號針對國安修法進行逐條審查，不過藍營發出甲動，批評民進黨限制言論自由，最終雙方取得共識，在今年三月底前藍綠各舉辦一場公聽會，廣聽民意再來修正，不過與此同時國台辦擴大台獨名單，將內政部長劉世芳，及教育部長鄭英耀列入台獨頑固份子。立法院內政委員會，7號對於國安法修正草案進行審查，明定若鼓吹武統言論，將處新台幣一百萬元罰鍰，不過藍營發出甲動，要力阻國安法送出委員會。立委（國）羅智強：「主張台獨顛覆中華民國，（民進黨要不要也把他）抓去關，賴清德這麼想戒嚴，這麼想控制人民的思想沒有關係。」陸委會副主委梁文傑：「在網路上說我要去你家搶劫，要去放火，這個在我們法律上是會被禁止的，那如果說你的個人在網路上說，我希望誰誰誰能夠打過來打台灣，把台灣消滅掉，那你覺得可以容忍嗎，這個不能夠雙重標準。」藍委轟國安修法限制言論自由，陸委會副主委梁文傑稱不能雙重標準。（圖／民視新聞）綠委大酸藍白忙著擋預算，都沒時間細看條文，不過朝野取得共識，在三月底前藍綠各舉辦一場公聽會，就在我國努力完善國安修法同時，國台辦再將內政部長劉世芳及教育部長鄭英耀，兩人列為台獨頑固份子。國台辦擴大台獨名單，劉世芳、鄭英耀兩部長入列。（圖／國台辦直播）國台辦發言人陳斌華：「劉世芳、鄭英耀倒行逆施，台獨惡行纍纍，引起兩岸同胞強烈憤慨。」立委（民）吳思瑤：「被列台獨頑固份子我也是，是我們身上光榮的勳章，做對了很多事，才被中共視為眼中釘。」新的一年中國擴大台獨名單，綠營嗤之以鼻。原文出處：國台辦又再擴大台獨名單 劉世芳、鄭英耀兩部長入列 更多民視新聞報導羅智強扯鄭南榕！稱國安法修法箝制言論自由 律師：明顯法盲瞎扯蔣萬安連任危機？王世堅點名4人選北市 大讚民進黨內「最強人選」中國蠻橫點名！劉世芳、鄭英耀被列「台獨頑固分子」 梁文傑回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
喊完3次跳傘就失聯！飛官辛柏毅逃生成謎 隊長哽咽：他該做的都做了
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導花蓮空軍基地一架F-16戰機昨（6）日晚間發生失事意外，上尉飛行官辛柏毅駕駛編號6700的F-16戰機進行例行性夜間航訓任務，返...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1