不接受花蓮縣黨部限縮提名決策 張亞中：我們在等黨中央的回答

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

針對中國國民黨花蓮縣黨部近日決議，將2026年花蓮縣長提名人選，限縮於葉耀輝與游淑貞兩人進行「全民調」決定，並在未經任何實質說明、未與當事人溝通的情況下，將已公開宣示參選、並正式向黨中央表達參選意願的何啟聖，排除於提名機制之外。孫文學校總校長張亞中發表聲明，表示不接受這樣的決策。

聲明指出：我們的不接受，並非基於個人好惡，也不是為某一特定候選人討公道。我們的不接受，是因為這樣的作法，再次動搖了一個百年政黨得以存在的根本，即「公平的制度」。花蓮縣黨部的作為是國民黨民主原則的倒退。

張亞中表示，何啟聖具備黨籍，具備法定參選資格，並已依黨章精神，主動向黨中央表達參選意願，願意接受公開檢驗、制度競爭。這一切，完全符合中國國民黨現行《黨員參加公職人員選舉提名辦法》的規範。然而，花蓮縣黨部卻以「黨籍、戶籍不在花蓮」為由，將其排除於提名程序之外。問題在於：這樣的門檻，究竟依據何在？

張亞中指出，翻遍黨內提名辦法，並無任何明文規定，要求參選者之黨籍或戶籍須預先設於參選地。依法，只要符合選罷法規定，於選前遷入，即具備參選資格。更何況，過往黨內徵召案例中，亦不乏跨區、甚至先徵召後入黨的前例。因此，花蓮縣黨部是選擇性適用規則，是人為設限。排除競爭，不會帶來團結，只會坐實「內定」質疑。

「中國國民黨當前最迫切的課題，是重建社會信任。而信任，不可能是靠踐踏制度換來的，而是靠開放競爭、讓民意作主累積的。」張亞中認為，何啟聖所主張的，正是初選的制度競爭；他所拒絕的，是排他性門檻，是「只准特定人選參加」的封閉作法。

張亞中表示，在程序起點就排除異議與挑戰者，非但無助於整合，反而讓外界更加確信：花蓮政治仍然被少數勢力壟斷，國民黨改革仍然停留在口號層次。國民黨中央如果不能及時修正，必然公信力掃地，不再受人尊重。如果今天，連一位具備完整資歷、願意承擔風險、公開挑戰結構問題的黨員，都能在沒有說明、沒有程序的情況下被排除，那麼請問：中國國民黨要如何說服社會，它真的準備好改革？又要如何向年輕世代解釋，什麼叫「黨內民主」？

「任何一個自稱民主政黨的組織，都不應害怕競爭；真正該害怕的，是連競爭的門都不敢打開。花蓮的問題，是國民黨新任主席是否會改革的試金石，我們正在看，現在的黨中央能否真正與捍衛民主程序正義。」孫文學校再次強調：我們要的是制度，不是踐踏制度所產生的人選。我們支持的，是一套能讓任何人公平競逐的制度。我們要求的，不是保證誰當選，而是保證每一位符合資格的同志，都能站在同一條起跑線上。

孫文學校全力支持何啟聖所提出的三項正當訴求：第一、公開說明排除其參與提名程序的具體理由與依據；第二、立即恢復其參與黨內提名機制的基本權利；第三、回歸民主政黨應有的程序正義，讓制度，而非少數人，決定結果。

聲明也指出，花蓮不是任何人的私有領地。中國國民黨，也不應成為任何派系或家族操作的工具。如果今天的國民黨，連「讓人參選」的勇氣都沒有，那麼就不該奢談「贏回民心」。孫文學校不接受這樣的決策，因為我堅持：中國國民黨，應該、也必須，是一個真正的民主政黨。

「希望黨中央不要讓黨員失望，讓其它人瞧不起；也希望黨中央能夠保住民主政黨的基本底線，留住國民黨的民主臉面我們不為一人，不為一地，而為百年黨魂。」孫文學校明確不接受花蓮縣黨部的決策，我們在等黨中央的回答。

照片來源：張亞中【孫文學校】FB

