不接受要台胞證才能赴中！ 王世堅：我會是最後一個踏上中國的台灣人

王世堅說，我會是最後一個踏上中國大陸的台灣人。 圖：翻攝畫面

民進黨立委王世堅近日被以 AI 影片偽造前往中國，讓他不滿直批，請大家別被不肖人士欺騙。今（23）日，王世堅提出三點原則才能交流，且他還有一個原則，就是不接受要申請台胞證才能去中國。他強調，「我會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。

談及偽造影片，王世堅今出席活動並受訪表示，這很惡劣、子虛烏有、胡說八道。他出生於政治迫害家庭，長年對政治無所求，只是盡一己之力，來為台灣民主化、本土化努力。他的政治態度、立場與信奉的理想，是反對中共所期望一方順從似地朝貢。

王世堅指出，台灣、中國有緊張對峙，昨天是敵人、明天不曉得，但兩岸交流要公平，不可能希望台灣用地方朝貢似地向中共低頭。

王世堅點出，要有三個原則才能交流，包括第一，不是地方對中央。不是台灣是地方，中共是中央，是要對等交流；第二，不是黨對黨談判交流。民進黨也不能單獨跟中共交流，台灣與中共的關係走向是全民決定，不是由藍、綠、白，任何一個單一黨決定；第三，不是中共拿刀掐在脖子被逼的交流、談判。

「但是我絕對不會。」王世堅表示，他還有個人的堅持，就是絕對不會接受要申請台胞證才能去中國，如同中國人持中國護照來台灣，中國願意開放這點，他才會考慮去中國。他強調，「我會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。

