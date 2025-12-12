不接受陳玉珍、工會協議！助理憤而離席 連署發起人堅持：請撤回提案

記者陳思妤／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修法要讓助理費除罪化，引起爭議（圖／翻攝畫面）

國民黨立委陳玉珍提案修法要讓助理費除罪化，公費助理補助費直接交給立委統籌運用，並且免檢據核銷，292位國會助理連署訴求陳玉珍撤回提案。立院助理工會與助理們今（12）日在立法院大門前抗議，陳玉珍出面討論後有3點共識，不過，部分助理工會幹部及與會會員代表，不能接受助理工會與陳玉珍的協議，率先離席，連署發起人和連署助理們也堅持訴求，陳玉珍是要撤回提案。

對於助理費除罪化爭議，陳玉珍今天和立法院國會助理工會代表協商後，達成三點共識，一、國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退；二、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修……等費用之制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益；三、未來上開提案審查時，陳玉珍承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案之不足。

廣告 廣告

不過，連署發起人劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞發出聲明表示，今日參與助理工會在中山南路的訴求表達後，與助理工會幹部一同前去與陳玉珍面對面清楚表達292位連署助理訴求撤回提案。

然而面對面討論後，部分工會幹部僅提出後續會提出修正動議來強化國會助理的權益保障。發起人、部分助理工會幹部及與會會員代表，不能接受助理工會與陳玉珍的協議，率先離席；最終僅有理事長及監事會召集人簽署協議。

發起人與292位跨黨派助理仍要重申連署訴求，撤回提案，懇請委員一同保障助理勞動權益，另外，先前已連署之助理，若同意協議，須撤回連署，予以尊重。

更多三立新聞網報導

遭爆查反「助理費除罪」名單！傅崐萁喊不能這樣做：都是綠媒在亂講

轟助理費除罪化是貪污法案！王瑞德：2026國民黨恐不用選了

被助理嗆收割！堅稱「掌聲很多」 張啓楷狂罵民進黨：陳玉珍有釋出善意

「助理費除罪」引怒火！工會與陳玉珍達成3共識：現有制度不變

