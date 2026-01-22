「不接40歲長輩」惹議！被年齡設限？不必爭，用口袋底氣回應…雪兒：老娘不屑一顧





編按：台中一間美容業者近日公布預約注意事項，內容列出「不接待40歲以上顧客」及「不接受同行」等規定，引發網友熱議。

此消息在社群曝光後，不少人質疑年齡設限是否恰當，更直呼「40歲就算長輩？」也有網友反駁，認為40歲族群正值經濟穩定期，是美容消費力最強的「姊姊客群」，笑稱該工作室是嫌錢太多。

該業者隨後也PO文表示，這是技術考量，保留選擇服務對象權。對此，網友意見仍分歧，各方看法持續討論中。

「40歲怎麼了嗎？」

當一條年齡線被分化出來時，告訴你「40歲是長輩」時，用年齡差拒絕時，你會生氣還是坦然接受？

老實說，我沒有很生氣。我覺得那就是「她」個人選擇，跟我沒有關係，我會選擇坦然接受，但不吞下那個標籤。

心想：以後你他媽就不會40歲。

真正讓人不舒服的，從來不是年齡本身，而是他人用年齡，替你定義位置、關係與價值。

▲美睫工作室公告引發網友討論。（圖／翻攝自Threads）

被簡化的人生過程

40歲怎麼了嗎？

眼皮鬆了、皺紋多了、脾氣差了，還是給的錢少了？為什麼「長輩」兩個字會刺人？

不是因為40歲真的老了，而是被分化到某些不太好的標籤中。而是這句話背後常常隱含三層意思：

1、角色被強行改寫：從「同場的人」變成「該退後一步的人」 2、關係被拉開距離：年齡差成了一道「不用解釋的拒絕理由」 3、你沒被看作『現在的你』：而是被歸類為某個數字該有的樣子

40歲後的我們聽到生氣是正常的，那是一種「我被簡化了」的直覺反應。

那我為什麼選擇坦然？因為我慢慢發現，當年齡線被畫出來的那一刻，說明的不是我，而是對方。

● 有些人需要用年齡來確保安全距離

● 有些人只熟悉「世代分層」的世界

● 有些拒絕，本來就不打算了解你

我們不需要為「別人不願靠近」負責。

不急著證明，老娘不屑一顧

所以我也承認40歲後，不再為別人畫線而煩惱，而是我們用口袋的底氣跟成長的歷程，找更好的邊界，吃好吃的，買適合的，花得起我認為值得的生活。

我本來就應該生氣，因為被貼標籤本來就不公平；我也可以坦然，因為真正被限制的，從來不是你的年紀，而是對方看世界的方式。

成熟不是自動退位，而是知道自己站得住。 不急著證明，不急著靠近，也不需要為任何拒絕降低自己的價值。 年齡只是時間走過的痕跡，不是人該站在哪裡的指示牌，對於那些急於用年齡畫線的人，輕哼一聲「老娘不屑一顧。」就可以。

