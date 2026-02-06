不推薦川普拿諾貝爾和平獎 波蘭議長竟遭美國封殺

波蘭下議院議長查爾扎斯提（Włodzimierz Czarzasty）拒絕提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎。美聯社



美國總統川普仍未放棄拿下諾貝爾和平獎夢想，而他的官員顯然正積極促成盟友提名川普。波蘭國會議長查爾扎斯提近日因拒絕加入提名行列，而遭到美國政府封殺。

美國駐波蘭大使羅斯（Tom Rose）週四宣布，由於波蘭下議院議長查爾扎斯提（Włodzimierz Czarzasty）「對川普總統令人憤慨且無由的侮辱」，美方未來將不會與他有「任何協議、接觸或聯繫」。

羅斯並未說明查爾扎斯提究竟如何侮辱川普。不過這位波蘭議長本週一（2/2）拒絕加入以色列和美國國會議長行列，共同提名川普角逐諾貝爾和平獎。他在聲明中直接了當地說，川普「不值得獲得諾貝爾和平獎」，並批評川普代表著「權力政治，透過武力推動交易式政治」，而這種方式通常「違反國際法」。

查爾扎斯同時批評川普未肯定波蘭軍隊在美國軍事任務上所付出的貢獻，並指責川普威脅併吞格陵蘭。

在美國大使宣布封殺波蘭議長後，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）立刻發文回應表示：「羅斯大使，盟友應該互相尊重而不是教訓。」

羅斯不甘示弱反擊說，雖然圖斯克本人是「美國的模範盟友和好朋友」，但查爾扎斯的發文「會對你的政府構成潛在傷害」。他警告，侮辱「波蘭在白宮的摯友」，會是圖斯克政府「最不想發生的事」。

美聯社報導指出，自從川普重返白宮後，波蘭便採取「雙軌外交策略」，由中間偏左派的圖斯克負責處理歐盟事務，屬於保守右派政黨的波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）則負責和川普打交道。

納夫羅茨基和川普關係良好，他去年總統大選期間便獲得這位白宮主人的支持，選後也獲邀前往白宮訪問。川普當時宣布，不會從波蘭撤離美軍，展示對這位新任波蘭總統的支持，還說如果波蘭要求，「我們會派更多部隊」。

支持納夫羅茨基的「法治正義黨」（Law and Justice）可望在明年的國會大選中增加席次，將進一步打擊圖斯克的執政聯盟。

