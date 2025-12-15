不提倒閣卻喊人民上街 黃國昌率民眾黨團喊話：賴清德懸崖勒馬

民眾黨今日下午召開「守護台灣民主憲政、拒絕綠色獨裁體制」記者會。 圖：張啟楷辦公室提供

[Newtalk新聞] 國眾兩黨日前再度惡修財劃法後，總統府、行政院已定調「不副署、不公布」。對此，民眾黨今（15）日下午於立法院議場前召開「守護台灣民主憲政、拒絕綠色獨裁體制」記者會，黨主席黃國昌率黨籍立委發表談話，強烈批評總統賴清德與行政院長卓榮泰，指其濫用副署制度與拒絕公布法律，已將台灣民主憲政推向危險邊緣。

黃國昌表示，台灣民主憲政已走到歷史關鍵時刻，賴清德政府為對抗國會多數，不惜首創惡例，透過「不副署、不公布」方式，架空立法權、僭越司法權，將權力集中於一人一黨。他批評，行政院覆議失敗後仍拒絕接受國會決議，是對民主制度最嚴重的踐踏，甚至連威權時期都未曾發生。

廣告 廣告

黃國昌指出，憲法第37條所規定的副署制度，憲政意義在於制衡總統權力，而非作為行政院否決立法院三讀法律的工具。他引述歷來大法官解釋與協同意見指出，行政院必須對立法院負責，副署制度若被扭曲，將構成權力濫用。

張啟楷表示，依憲法增修條文第三條規定，覆議失敗後，行政院院長即應接受立法院決議，若可透過「不副署」翻盤，覆議制度形同虛設，行政院也將不再需要對立法院負責。

林國成指出，民主政治的核心在於尊重民意，行政權與立法權都不得凌駕人民之上。他批評，民進黨政府在政治挫敗後選擇不認帳、不願面對最新民意，反覆翻盤，最終甚至翻掉台灣人民賴以維繫的憲政民主制度。

陳昭姿表示，是否違憲並非總統或行政院院長可單方認定，若行政院自行判斷國會通過法律是否違憲，等同讓行政權兼具裁決權，已徹底混亂權力分立體制，違反禁止擴權的憲政原則。

黃珊珊提到，憲法法庭因缺額而無法運作，總統應負起提名大法官的憲政責任，而非以此作為不副署、不公布法律的理由。她質疑，若立法院的同意權形同橡皮圖章，憲法設計將形同虛設。

林憶君則表示，若總統可拒絕公布國會三讀通過的法律、行政院長可拒絕副署，國會形同被放火燒掉，這種作法即便在戒嚴與威權時期也未曾出現，是對立法權最直接的踐踏。

劉書彬直言，放眼世界各民主國家，沒有任何一個國家允許行政權可以單方面沒收國會三讀通過的法律，這種作為將使台灣民主蒙受污名，成為國際笑柄。

媒體追問，未來是否不排除走上街頭抗議？黃國昌回應，台灣的民主憲政是台灣人民的民主憲政，不屬於任何一個政黨；當賴清德帶頭毀憲亂政、專制獨裁成為事實時，就是人民必須站出來的時候。他強調，民眾黨將結合所有無法容忍賴清德推動專制獨裁、在台灣走向實質戒嚴的力量，大家一起站出來，共同對抗綠色暴政。

黃國昌重申，台灣民主得來不易，60%未投給賴清德的人民同樣是國家主人。他呼籲賴清德與卓榮泰立刻懸崖勒馬，停止破壞權力分立體制，並提出包括行政院長必須副署、總統必須依法公布、行政部門必須執行國會通過法律等訴求，強調任何踐踏憲政民主的行為，終將接受民意的懲罰與歷史的審判。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白強推財劃法逼國家舉債5,638億 林楚茵：行政院唯有不副署自救

財劃法不副署不公布 黃國昌怒轟：賴卓體制釀憲政崩壞、帝制上路