不提名林岱樺恐釀「堵爛票」？名嘴揭賴清德難處：她沒打算退

綠委林岱樺日前痛批雄檢向法院聲請「全面禁言」，形同下達「封口令」。她5日受訪時再批雄檢侵犯人權，起訴後找證據，甚至「編造死人筆錄」。媒體人謝寒冰指出，民進黨若用廉政會除權林岱樺，林的支持者會爆炸。他認為民進黨不可能提名林，林也一點都沒打算退，對賴清德是一大考驗。

謝寒冰5日在《大新聞大爆卦》節目提到，1日岡山造勢現場，很多鄉親都跟著林岱樺一起流眼淚，盛況可比鄭麗文黨主席的支持者。在這種情況下，綠營在高雄如果處理得不好、不夠細膩，很容易就會讓林岱樺的支持者變成「堵爛票」。

謝寒冰強調，這個堵爛票並不單純只是不投給民進黨，他可能會轉而去投給民進黨的對立者！這是賴清德最不想看到的，也是不管邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都不想看到的事情。所以對林岱樺的處理，要非常非常謹慎。

「當然，我一直認為，民進黨是不可能提名林岱樺的！」謝寒冰直言，因為按照官司的進程，明年一審結果就要出來，如果被判十年怎麼辦？直接喪失競選資格，那民進黨到時候要換人嗎？這些都會變成非常大的麻煩。

謝寒冰指出，現在賴清德的難處在，如果直接用廉政會把林岱樺幹掉、除權，那林岱樺的支持者大概會爆炸。但如果不用廉政會，公平讓她參加初選，因為民進黨的初選是全民調，沒有限制只有民進黨人，也要擔心會不會有人灌票給林岱樺。當然民進黨的招很多，例如民調樣本母體怎麼取得，就是一個很重要的問題。到時候表面上好像沒有排藍民調，可是實際上已經做了一些「安排」，到時候一樣可以得出他們想要的結果。

謝寒冰表示，但問題是，如果最後出來的結果讓林岱樺支持者無法信服，一樣會造成反彈的效果，所以這一局，就要看賴清德怎樣逐步去化解。

謝寒冰直呼，早上看她接受王淺秋訪問，看起來林岱樺是一點要退的打算都沒有！在這種狀況下，高雄這一局對賴清德真的是一個重大的考驗。

