不提弟弟名字...「張嫌兄長」親筆信藏洋蔥 醫張文嘆「自戀式傷害」沒能受到撫慰

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

捷運台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，27歲兇嫌張文在犯案後被警方包夾，直接從南西誠品墜樓身亡，共計造成4死（含兇嫌）11傷，案件引發社會恐慌。張文的哥哥日前曾低調前往案發現場獻花悼念，並留下長達556字的親筆信，信中提及弟弟生前曾遭受霸凌，並表達對英勇犧牲的余家昶及其母親的真誠感謝，全文不僅未提及弟弟名字，信末署名也只以「張嫌兄長」代稱。對此，精神科醫師沈政男表示：「這位兄長的心理學眼光非常之好！可惜弟弟很早就離家了，沒能受到撫慰。」並點出張文是「自戀式傷害」所致。

捷運台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件引發社會恐慌，張文的哥哥日前曾低調前往案發現場獻花悼念。（圖／記者盧逸峰攝）

沈政男25日在臉書寫下，從北車錄影畫面看到，這位犯案者戴著面罩，從袋子裡拿出煙霧彈投擲，頗有一種超現實的異樣感覺，但仔細一想，這宛如鄭捷幽靈揮之不去的表徵，「我當年就說，解決了一個鄭捷，不願多花時間了解他，不代表不會有下一個鄭捷；11年過去，從媒體與網路的諸多說法來看，台灣社會還是沒有能力了解這樣的人。還好，願意嘗試了解這類犯案者的人，變多了」。

署名張嫌兄長的信件中提到，「求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事」，沈政男認為哥哥心理學眼光非常好，「可惜弟弟很早就離家了，沒能受到撫慰」。

沈政男說明，每個人從小到大都會受到羞辱，但絕大部分的傷害不大，或者傷害之時已有夠好的自我撫慰能力，不至於影響性格發展，但仍有極少數自尊脆弱或不穩的人，遭受了難以承受的羞辱，傷到了內心最底層，無法平復，那樣的傷害就形成了結晶，在潛意識沉澱下來，成為性格的一部分，導致爾後遇到類似的冒犯，就會激起很大的反彈，但本身不會知道怎麼回事，因為是從潛意識發出的修復衝動。「每一次的暴怒，都因往昔那次重大羞辱在內心隱約重現，而攻擊的衝動就是想要修復當年的創傷。這類一次就傷到自尊最底層的羞辱就叫『自戀式傷害』」。

最後，沈政男感嘆，如果當年在軍隊裡，不要因為酒駕就開除張文，讓他有機會在軍事上找到發揮的領域，很可能張文天生的爆發力就有正向發揮的出口，這就是教育、輔導、治療、復健、矯正這些字眼的核心意義。不過他也話鋒一轉直言：「台灣的軍隊，有這樣的功能嗎？可惜2025這位犯案者，沒有機會讓大家了解他了。」

