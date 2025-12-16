不插電遊樂園，暢玩水陸空遊具一整天～桃園野趣森林
不插電遊樂園真的好好玩! 有400種設施，還能玩水(要玩得話記得帶替換衣物、游泳尿布)，CP值超高~園區樹木遮蔭非常多不會曬，而且竟然還沒什麼蚊子!!是超棒的親子景點。因為都是不插電的設施，所以一切都靠人力發電! 是爸爸媽媽運動起來的好機會。
六人座蹺蹺板靠人力在上面走來走去彈跳好有趣、自己手動轉旋轉飛椅、拉滑索、盪鞦韆、溜滑梯、人力拉繩子船、走鋼索、百戰百勝平衡過河遊戲......還有很多科學原理教具、敲打樂器、打水器材等等，一個下午真的玩不完。
另外停車場也蠻遠的，開車接近時路邊都有很多顯眼的告示，告訴你遊客請先下車往哪裡走，開車的人要開比較遠到一個大草地停車場去停(一次150元，結帳時會送扭蛋)。
▼ 票價標示與注意事項。
▼ 入口，直接現場買票很快就能進去。
▼環保不印地圖，請遊客自行拍照XD
園區內有三個空中設施是比較刺激(有工作人員操作)也最多人排隊的:
1. 長距離滑鋼索 (刺激版的溜索) 9:20~11:40、13:20~16:40
2. 空中飛雁 (趴著的快速溜索) 9:20~11:40、13:20~16:40
3. 大擺盪 (類似海盜船) 9:40~11:40、14:40~16:40
因為連假的關係人非常多，每個看起來都要排個半小時或一小時的樣子，我們就沒去排了。想早點玩到三大設施的話可以在開放時間前就去排隊。
除了熱門設施外，其他絕大多數設施都可以很快玩到，像這個幼兒版的滑草車，衝下去後要靠人力拉繩子拉回來，小刺激又好玩! 還可以大人陪小小孩一起溜。
園區內到處都是盪鞦韆或座椅類可以休息。
綠樹成蔭，很多樹但是沒看到什麼蚊子相當神奇。
人力船也排了一會兒，10歲以下要有大人陪同免得力氣不夠拉不回來。
水上搖椅蠻多的，長輩來也能愜意的休息。
玩水類的設施，都靠自己轉或倒水。
這個水池好像以前綜藝節目的挑戰賽場景，考驗平衡感，較沒自信的話也有繩子可以拉著。分成許多種不同的難度，最簡單的是寬版木橋，最難的是踩下去會左搖右晃、前進還要跳躍的多塊浮板!
10歲的小小咪不需要扶著繩子也能通過，7歲球寶也是跳跳跳就衝過去了，6歲團團需要扶著慢慢走。媽媽我踩下去感覺好像快沉了就沒走XD
這個平衡過河遊戲也蠻多人挑戰的!
到處都是小型的遊樂設施，收集了這麼多種遊戲真的很有巧思。
園區內也不乏公園內會有的溜滑梯、攀爬架等等。
路上擺著相當多款式的多人協力腳踏車、協力滑板車、三輪車、人力火車，隨時看到空車就忍不住想玩玩看! 有些全靠大人的臂力、有些需要團隊出力才能前進。
小小咪他們最愛協力滑板車，除了大人用力推之外，他們也能用腳滑加速，玩得很開心還問騎這些車不用付錢嗎? 在裡面玩什麼都不用加價唷!
平衡吊橋~
沒有工作人員的簡單版溜索，排隊人潮少很多。速度很快，但是要自己拉回來很重~
走繩子，有安全帶要自己綁好。
還有玩水的地方，想下水的話記得帶衣服替換!
休閒的水中躺椅
水中椅子(不是盪鞦韆)
園區其實不算太大，設施非常密集，不用走很遠就能玩到很多種類的遊戲。只是因為運動量大，所以會很渴~園區內有飲料販賣機、雞蛋糕茶葉蛋、滷味輕食類等販賣部，價格相當實惠~寶特瓶舒跑25元、茶葉蛋4顆60元、冰淇淋1大球35元、古早味冰棒25元。園區有蠻多桌椅的，好多人自己帶了許多食物來野餐也不錯。地面都有坡道無樓梯，蠻適合帶最近流行的購物推車就不用自己背大包小包。(只有入口處有一段小石頭路較難推)
吃完點心後，我們又在附近玩了一圈小遊戲:
敲打樂器區超吵XD
可以觀賞風景的半懸空盪鞦韆~
在上面跑就會轉很快的陀螺
猜拳遊戲機
六人平衡盪鞦韆，要有一個人在上面走來走去~不過兩邊重量需要平衡一點不然走過去也還是沒用XD
盪鞦韆~
我們是連假下午去的，熱門設施排隊人潮大約都是樓梯滿滿+地上一長條，工作人員還拿了一堆椅子來給排隊的人坐，感覺那三項都蠻刺激的，希望以後有機會玩到。
很有趣的是接近下午五點快要休園時，幾乎所有車子都被大家騎回出入口旁了，可見孩子們離開時都戀戀不捨地被大人推到終點才下車XDDD
走去停車場的路線跟開車路線不太一樣，照著人潮與告示走就可以。有鋪塑膠布方便推車推在砂石路上，雖然有點地方被刮破損，但感覺創辦人在各種細節還蠻用心的，像是園區內的洗手台都擺了大罐的洗手乳，方便大家洗乾淨手。
桃園野趣森林
桃園市中壢區(高鐵南路四段轉內厝六路約250公尺處)
(03)498-2916
週末及國定假日9:00-17:00
玩・樂 最浪漫的教養
再忙也要一起玩！
與孩子的幸福時光～陪孩子遇見美好的事！
更多親子旅遊 X 親子創意生活資訊，請到「親子就醬玩」：www.kidsplay.com.tw
圖文作者：親子就醬玩駐站作家「竹亭聽雨」
