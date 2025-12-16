親子就醬玩

不插電遊樂園，暢玩水陸空遊具一整天～桃園野趣森林

桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林

不插電遊樂園真的好好玩! 有400種設施，還能玩水(要玩得話記得帶替換衣物、游泳尿布)，CP值超高~園區樹木遮蔭非常多不會曬，而且竟然還沒什麼蚊子!!是超棒的親子景點。因為都是不插電的設施，所以一切都靠人力發電! 是爸爸媽媽運動起來的好機會。

六人座蹺蹺板靠人力在上面走來走去彈跳好有趣、自己手動轉旋轉飛椅、拉滑索、盪鞦韆、溜滑梯、人力拉繩子船、走鋼索、百戰百勝平衡過河遊戲......還有很多科學原理教具、敲打樂器、打水器材等等，一個下午真的玩不完。

另外停車場也蠻遠的，開車接近時路邊都有很多顯眼的告示，告訴你遊客請先下車往哪裡走，開車的人要開比較遠到一個大草地停車場去停(一次150元，結帳時會送扭蛋)。

▼ 票價標示與注意事項。

桃園野趣森林
桃園野趣森林

▼ 入口，直接現場買票很快就能進去。

桃園野趣森林
桃園野趣森林

▼環保不印地圖，請遊客自行拍照XD

桃園野趣森林
桃園野趣森林

園區內有三個空中設施是比較刺激(有工作人員操作)也最多人排隊的:
1. 長距離滑鋼索 (刺激版的溜索) 9:20~11:40、13:20~16:40
2. 空中飛雁 (趴著的快速溜索) 9:20~11:40、13:20~16:40
3. 大擺盪 (類似海盜船) 9:40~11:40、14:40~16:40
因為連假的關係人非常多，每個看起來都要排個半小時或一小時的樣子，我們就沒去排了。想早點玩到三大設施的話可以在開放時間前就去排隊。
除了熱門設施外，其他絕大多數設施都可以很快玩到，像這個幼兒版的滑草車，衝下去後要靠人力拉繩子拉回來，小刺激又好玩! 還可以大人陪小小孩一起溜。

桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林

園區內到處都是盪鞦韆或座椅類可以休息。

桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林

綠樹成蔭，很多樹但是沒看到什麼蚊子相當神奇。

桃園野趣森林
桃園野趣森林

人力船也排了一會兒，10歲以下要有大人陪同免得力氣不夠拉不回來。

桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林

水上搖椅蠻多的，長輩來也能愜意的休息。

桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林

玩水類的設施，都靠自己轉或倒水。

桃園野趣森林
桃園野趣森林

這個水池好像以前綜藝節目的挑戰賽場景，考驗平衡感，較沒自信的話也有繩子可以拉著。分成許多種不同的難度，最簡單的是寬版木橋，最難的是踩下去會左搖右晃、前進還要跳躍的多塊浮板!

桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林

10歲的小小咪不需要扶著繩子也能通過，7歲球寶也是跳跳跳就衝過去了，6歲團團需要扶著慢慢走。媽媽我踩下去感覺好像快沉了就沒走XD

桃園野趣森林
桃園野趣森林

這個平衡過河遊戲也蠻多人挑戰的!

桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林

到處都是小型的遊樂設施，收集了這麼多種遊戲真的很有巧思。

桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林

園區內也不乏公園內會有的溜滑梯、攀爬架等等。

桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林

路上擺著相當多款式的多人協力腳踏車、協力滑板車、三輪車、人力火車，隨時看到空車就忍不住想玩玩看! 有些全靠大人的臂力、有些需要團隊出力才能前進。
小小咪他們最愛協力滑板車，除了大人用力推之外，他們也能用腳滑加速，玩得很開心還問騎這些車不用付錢嗎? 在裡面玩什麼都不用加價唷!

桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林

平衡吊橋~

桃園野趣森林
桃園野趣森林

沒有工作人員的簡單版溜索，排隊人潮少很多。速度很快，但是要自己拉回來很重~

桃園野趣森林
桃園野趣森林

走繩子，有安全帶要自己綁好。

桃園野趣森林
桃園野趣森林

還有玩水的地方，想下水的話記得帶衣服替換!

桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林

休閒的水中躺椅

桃園野趣森林
桃園野趣森林

水中椅子(不是盪鞦韆)

桃園野趣森林
桃園野趣森林

園區其實不算太大，設施非常密集，不用走很遠就能玩到很多種類的遊戲。只是因為運動量大，所以會很渴~園區內有飲料販賣機、雞蛋糕茶葉蛋、滷味輕食類等販賣部，價格相當實惠~寶特瓶舒跑25元、茶葉蛋4顆60元、冰淇淋1大球35元、古早味冰棒25元。園區有蠻多桌椅的，好多人自己帶了許多食物來野餐也不錯。地面都有坡道無樓梯，蠻適合帶最近流行的購物推車就不用自己背大包小包。(只有入口處有一段小石頭路較難推)

桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林

吃完點心後，我們又在附近玩了一圈小遊戲:

桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林

敲打樂器區超吵XD

桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林
桃園野趣森林

可以觀賞風景的半懸空盪鞦韆~

桃園野趣森林
桃園野趣森林

在上面跑就會轉很快的陀螺

桃園野趣森林
桃園野趣森林

猜拳遊戲機

桃園野趣森林
桃園野趣森林

六人平衡盪鞦韆，要有一個人在上面走來走去~不過兩邊重量需要平衡一點不然走過去也還是沒用XD

桃園野趣森林
桃園野趣森林

盪鞦韆~

桃園野趣森林
桃園野趣森林

我們是連假下午去的，熱門設施排隊人潮大約都是樓梯滿滿+地上一長條，工作人員還拿了一堆椅子來給排隊的人坐，感覺那三項都蠻刺激的，希望以後有機會玩到。

桃園野趣森林
桃園野趣森林

很有趣的是接近下午五點快要休園時，幾乎所有車子都被大家騎回出入口旁了，可見孩子們離開時都戀戀不捨地被大人推到終點才下車XDDD

桃園野趣森林
桃園野趣森林

走去停車場的路線跟開車路線不太一樣，照著人潮與告示走就可以。有鋪塑膠布方便推車推在砂石路上，雖然有點地方被刮破損，但感覺創辦人在各種細節還蠻用心的，像是園區內的洗手台都擺了大罐的洗手乳，方便大家洗乾淨手。

桃園野趣森林
桃園野趣森林

桃園野趣森林

  • 桃園市中壢區(高鐵南路四段轉內厝六路約250公尺處)

  • (03)498-2916

  • 週末及國定假日9:00-17:00

玩・樂 最浪漫的教養

再忙也要一起玩！

與孩子的幸福時光～陪孩子遇見美好的事！

更多親子旅遊 X 親子創意生活資訊，請到「親子就醬玩」：www.kidsplay.com.tw

圖文作者：親子就醬玩駐站作家「竹亭聽雨」

