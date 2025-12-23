不搞了！光電場破壞環境 日本擬全面停止大型設施補貼

即時中心／林耿郁報導

日本政府昨（23）天正式決定，將全面檢討大型太陽光電設施的經援政策，從下一個財政年度開始，將廢止向民眾徵收補貼光電業的「再生能源附加費」，若新法獲國會通過並上路實施，電費、通膨與物價將有望緩和。

不搞了！NHK報導，日本政府昨天召集相關部會首長會議，通過針對大型太陽能設施的新對策。

在各地對光電場自然環境破壞、安全與景觀影響的疑慮升高下，未來新方案將「促進與地方共生的良好事業」，同時嚴厲打擊不當開發案件。

具體措施包括重新檢討、擴大環評適用對象範圍；擴大北海道釧路濕原國立公園範圍，以及強化森林開發許可與管理規範等。同時最重要的是，將廢止目前隨電費加徵的「再生能源附加費」這款向全民徵稅、用以補貼大型太陽能設施的制度。

再生能源附加費自2012年實施以來，平均家庭年負擔已從一開始的約1,056日圓（約211元新台幣），暴增至本（2025）年度預估的1.9萬日圓（約3,800元新台幣），漲幅高達19倍之多；其中事業用太陽能補助就占整體約6成。因此若停止補助太陽能設施，將有助於減輕國民負擔。

官房長官木原誠二表示，太陽能發電過去十多年快速擴張，目前已占日本發電量約一成，但光電案場在自然環境、安全及景觀面向引發部分地區憂慮，未來再生能源導入「必須以地方共生、環境保護為前提」。

未來日本將重點轉向次世代太陽能技術，例如「鈣鈦礦太陽能電池」，以及公共設施屋頂型太陽能設置，取代大規模地面光電案場。

對於中央新政策，北海道釧路市長表示歡迎，認為有助遏止環境破壞；環保團體也直言「國家終於動起來了」，期待制度徹底改革，避免珍貴生態遭到犧牲。

不過，部分光電業者呼籲，對於符合環境共生標準的案場，仍應保留一定形式的支援。

