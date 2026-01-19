不搭捷運！她多花5元「北車→南港」只要8分鐘…網讚爆

生活中心／周希雯報導

台北市大眾運輸發達，尤其捷運更是許多人的首選，無論是通勤或出遊都很方便。不過近日有網友發現，其實除了捷運以外，還有另一個短程移動選項，只要多加5元搭乘「高鐵」，從台北到南港只要8分鐘，足足省下10多分鐘的時間。貼文一出，釣出一票常客點頭，並分享其他優點「CP值真的高！」

花35元搭高鐵！台北→南港只要8分鐘

有Threads網友發文分享，驚喜表示「第一次從台北搭高鐵到南港，只要35元，而且只要5（8）分鐘！」貼文引發一票常客共鳴，「我都搭高鐵去南港，跟捷運差5塊，但一定有位置坐、還不用站站停，體驗比捷運好很多，而且搭高鐵有種出去玩ㄉ感覺，比較沒有搭捷運ㄉ通勤感」、「也都這樣搭欸，速度快還不用人擠人」、「之前在南港上班的時候，趕著去分公司的時候就用這一招，非常好用！分公司在善導寺附近」、「我以前高中在南港讀的，就是這樣回到板橋」。

廣告 廣告





多花5元「北車→南港」只要8分鐘！她不搭捷運「改用1招」網讚：還不用擠

有網友發現，從台北搭乘高鐵到南港只需8分鐘。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

事實上，若是從台北車站出發到南港展覽館站，搭乘台北捷運約需20分鐘，全票票價為30元；搭乘高鐵只需8到9分鐘，標準車廂全票40元、自由座車廂全票僅需35元。換句話說，只要多花5到10元，通勤時間就能大幅縮減12分鐘，而且南港高鐵站為起始站，在非連假的一般狀況下，普遍都有座位。

連假搭高鐵不怕！北漂族1招「自由座100%有位」還省錢

另外，高鐵每逢連假都人潮洶湧，即使買到票也得擔心沒位子。曾有1名來自高雄的北漂族曝光「自由座100%有位置」小撇步，也就是直接前往南港車站搭車，「而且只需要買自由座就可以有座位，從此之後返鄉來回就省50元」，當時也引發不少人共鳴，「自從知道從南港搭車不用搶票後，連假都不怕了哈哈哈」、「最重要的是起迄站只要買自由座，每一趟差45塊就很多了」。

多花5元「北車→南港」只要8分鐘！她不搭捷運「改用1招」網讚：還不用擠

曾有北漂族分享「自由座100%有位置」小撇步。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

原文出處：多花5元「北車→南港」只要8分鐘！她不搭捷運「改用1招」網讚：還不用擠

更多民視新聞報導

應曉薇女兒「暗黑舉槍」喊：壓力有點大！網酸：沒揪謝龍介？

強烈冷氣團將殺到！全台「濕冷4天」林嘉愷2圖揭變化

行天宮1職缺月薪4萬8、包吃住！網曝面試內幕：要神明同意

