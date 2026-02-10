不撤換李千娜！胡瓜曝她「鑽石舞台」照常演出 私下致歉訊息曝

胡瓜、余天、余祥銓今（10）日出席鑽石舞台之夜演唱會練團採訪。（圖／艾迪昇傳播提供）





由胡瓜發起的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日在台北流行音樂中心登場，今（10）日胡瓜、余天、余祥銓一同出席練團採訪 ，談及演出卡司之一的李千娜，先前因不慎失言捲入電影《世紀血案》爭議，最後慘丟高雄櫻花季演出工作，其他演出也紛紛遭到抵制，而她此次也將出席「鑽石舞台之夜」演唱會，如今是否會受到影響，胡瓜也親自露面回應了。

李千娜近期出演改編自台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，豈料日前卻在殺青記者會上稱「不是那麼嚴重、沒那麼恐怖」，片段曝光後慘遭網友撻伐，事後該部電影又爆出未取得當事家者授權，整起風波甚囂塵上，李千娜也發聲致歉：「針對這次《世紀血案》電影事件，我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，我虛心接受所有的建議、批評和指教。」

李千娜先前失言遭到抵制。（圖／翻攝自李千娜臉書）

如今李千娜宣布缺席本次櫻花季演出活動，預計3月將出席的「鑽石舞台之夜」演唱會動向也備受關注，對此，胡瓜今出席練團採訪時表示，自己這幾天剛好都不在台灣，回台後有收到李千娜傳簡訊致歉，擔心活動會因此受到影響，不過他認為該場演出是將唱酬捐做公益，李千娜在籌備時就選擇自動加入，如今也應該如期舉行。至於李千娜心情，胡瓜則說：「鼓勵她放下就好，公益活動一切向善。」



