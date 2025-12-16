不播BTS給北韓聽了！李在明向金正恩遞橄欖枝，拆除邊境「心戰擴音器」 《經濟學人》不看好南韓求和

南北韓邊境近期陷入詭異的「死寂」。隨著南韓總統李在明於6月上任，他下令拆除向北韓放送K-pop與新聞的「心戰擴音器」，試圖向金正恩釋出善意，以換取平壤重返談判桌。然而《經濟學人》分析，此舉雖讓邊境重獲寧靜，卻導致流入北韓的外部資訊暴跌 80%。更尷尬的是，金正恩對這份「善意」似乎不以為意；在中俄撐腰下，北韓並不急著與南韓對話，而是將談判目光鎖定在能給予「核武地位承認」的美國身上。

K-pop舞曲vs.動物慘叫，已「全面靜音」

過去一年半，南北韓邊境的「聲波戰」讓住在邊境大東里的居民金昌煥（Kim Chang-hwan，音譯）夜不能寐。南韓向北韓放送 K-pop 流行音樂和新聞報導；北韓也不甘示弱，回放動物的嚎叫聲和陰森的哨音。然而，就在2025年稍早，邊境突然陷入一片死寂，金先生終於能不塞耳塞睡個好覺了。

這份兩韓邊境地帶的少見寧靜，反映的是南韓現任總統李在明對北韓採取的全新策略。前任總統尹錫悅執政期間（2022至2024年），兩韓緊張局勢不斷升溫：南韓運動團體頻繁向邊境另一端空飄痛斥北韓政權的傳單，北韓則以裝滿穢物與垃圾的氣球回擊。2024年，尹錫悅甚至重新開啟自2018年就未曾使用過的邊境擴音器，加大對抗力度。

然而，今年6月，代表左翼勢力的李在明上任後，正試圖採取更具和解意味的姿態。關閉擴音器是他上任後的首波對朝行動之一，民間空飄傳單的行為也大多停止了。此舉似乎立竿見影，北韓也隨即關閉了反制用的廣播，或許是因為不再需要用噪音來蓋過南韓的聲響了。

北韓向南韓發射大量運載垃圾的氣球。（AP）

資訊鐵幕籠罩，北韓持續當孤島

除了邊境擴音器，李在明政府更進一步暫停了南韓情報機構對北韓的廣播電台。該電台自2010年以來一直對北韓進行無線電廣播，希望能讓北韓民眾接觸到「未經審查」的新聞。更雪上加霜的是，美國總統川普（Donald Trump）近期也解散了部分由政府資助的新聞機構，這些機構同樣也肩負對北韓廣播資訊的工作。根據美國智庫史汀生中心（Stimson Centre）的數據，自5月以來，流入北韓的外部廣播時數已暴跌約 80%。

目前，僅存的對朝廣播只剩下少數由社運人士經營的電台，他們從台灣、菲律賓甚至烏茲別克等國進行短波發送。一位相關人士感嘆，若無法從南韓境內發射，訊號極易遭到北韓當局干擾，但南韓政府目前拒絕放行。因此，社運人士正絞盡腦汁尋找接觸北韓聽眾的新方法。一位住在首爾的脫北者最近推出了一個網路廣播電台，鎖定居住在朝鮮半島以外的北韓人（如海外留學生或勞工），希望能透過這些聽眾，將接收到的資訊轉達給國內的親友。

《經濟學人》指出，這份寧靜對北韓領導層來說，無疑是一大勝利，因為他們視「未經審查的資訊」為統治的一大威脅。金正恩政權一直在加強對傳播和閱聽外國內容的懲罰，包括長期監禁、甚至死刑。光是擁有外國製造的收音機就是違法的，除非設備已向警方登記並經過改裝，只能接收官方訊號。在電力短缺的北韓，易於藏匿且可用電池運作的收音機，遠比容易被攔截的走私USB隨身碟或者電視機更安全，也是北韓民眾獲取真相的最後生命線。

2025年9月23日，北韓平壤沙洞區，一名男孩與母親走在街道上，牆上標語寫道：「讓我們充分展現國家的無限發展潛力與蓬勃前進的精神。」（美聯社）

金正恩無視李在明，只想和川普談

同時，李在明為他暫停「心戰擴音器」的決定辯護，稱廣播是「過時且浪費」的手段，且「網路上什麼都查得到」。這番言論被批評過於天真，李在明無疑曉得，北韓人根本無法自由上網。然而，李在明似乎是希望透過這樣的姿態，誘使北韓領導人金正恩重返談判桌。南韓外交安保研究所（KNDA）榮譽教授全奉根（Jun Bong-geun，音譯）分析：「他正在尋找一些能阻止局勢惡化的小手段。」

李在明釋出的善意能否奏效？前景並不樂觀。《韓聯社》稱，雖然南韓政府預計於明年正式啟動「南北韓和平共處進程」，但全奉根分析：「北韓可能會專注於國內政治，繼續奉行『南北韓敵對國家』的理論，無視兩韓對話、同時加強與俄羅斯的關係。」

在中國與俄羅斯的撐腰下，金正恩看起來一點也不急著與南韓坐下來談。事實上，平壤當局真正的目光焦點在於美國。隨著外界預測川普可能在明年與金正恩進行第二次「川金會」，北韓正盤算著從美國手中換取更大的戰略利益——例如正式承認北韓的擁核地位。這一切將取決於川普能否謹慎且妥善地處理這場對話。

無論如何，至少住在邊境附近的南韓老百姓現在終於有機會補眠了。

