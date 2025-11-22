不擔心北市沒母雞！黃國昌：民眾黨北市議員「4+2」全壘打絕對可以達成
政治中心／綜合報導
距離2026九合一選舉，還有一年多。不過，目前看來民眾黨似乎不推台北市長參選人，是否會因不推母雞導致，議員席次不增反？22日上午民眾黨主席黃國昌出席學姊黃瀞瑩在選舉舉辦的園遊會時說，「我對於現在台灣民眾黨四任的四位的議員的連任，我充滿百分之百的信心。」，展望2026年，相信在台北市「四加二」全壘打絕對是可以達成的目標。
黃國昌說，自己覺得學姊過去在議員的這幾年當中，相信她的表現是有目共睹，不僅僅在議會裡面為民發聲，監督市政有理有據，從今天的活動你可以看得出來，學姊在基層也是扎根非常非常的深。「我對於現在台灣民眾黨四任的四位的議員的連任，我充滿百分之百的信心。展望2026年，我相信台灣民眾黨在台北市「四加二」全壘打絕對是可以達成的目標」。
黃國昌表示，至於台北市市長選舉的部分，自己跟國民黨主席鄭麗文，對於接下來的合作雙方都有相當高的誠意跟善意。他相信等到國、眾進一步的磋商後，就一步一步往前走。「但最重要的還是在這個過程當中，能夠得到更多民眾的信任跟支持。」
媒體也追問民眾黨前主席柯文哲是否有關注「鄭黃會」跟柯是否一周見兩次，有沒有聊到未來選舉的規劃？黃國昌表示，柯文哲當然關心啦，所以也有表示一些看法。柯覺得整個氣氛非常的融洽，也往正確的方向在邁進。
黃國昌說，他跟柯在討論相關事務時，彼此之間的討論都不是短期的事情，會比較著眼於長遠台灣民眾黨整體的發展。當然對於目前國內外的情勢，也都會深入地交換理解。
