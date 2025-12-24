不擔心沒承諾赴美投資台廠遭衝擊？林修民指「232條款實務不可行」：川普拿232來對付我們，是拿石頭砸自己腳

台美關稅談判至今尚未作結，社會關注也相當關注美國針對半導體產業課稅的232條款，經濟部長龔明鑫日前也表示，台灣在232條款談判上具備較大的競爭力與談判空間，目標會盡力談到最低。對於232條款是否對其他沒赴美投資的台廠造成衝擊，科技專欄作家林修民今（24日）上電台《新聞放鞭炮》表示，一點都不擔心這點，並直言對台灣課稅機率不大，原因在於台灣大多數AI相關出口都輸往美國，若今天美國總統川普拿232來對付台灣，無異於「拿石頭砸自己腳」。

廣告 廣告

關於美國針對半導體產業的232條款，林修民直言，自己一點都不擔心其他沒承諾赴美投資的台廠受到波及，相關公司都去美國設廠實務上是不可行的，對中間材課稅是極其麻煩的事。



林修民解釋，若是一台手機中的晶片涉及多家企業，當中有的答應投資、有的沒打算，那要怎麼一項項逐一課稅？更何況是所有電子產品都要實施。



林修民指出，本來自己先前就估計川普最快今年五月公布232條款，結果現在已經要快2026年了，原因就是因為施行實在過於困難。



林修民表示，國際政治變化速度很快，坦白說美國232條款會對台灣課稅的機率不大，像政府日前公布2025年出口，絕大部分都是AI相關的電子產品，仔細看輸入國家，其實都是往美國，「 如果今天川普拿232來對付我們，其實是拿石頭砸自己腳，因為那些只賣給你啊，到最後受傷的是誰？」



林修民說，如果向台灣課稅，對美國最糟糕的是他們沒有其他地方可以買，有點變成台積電在全球的角色，美國沒有選擇。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

更多放言報導

藍白提彈劾民眾開始翻憲法…林修民指藍白行使罷免也歡迎：不是稱民意站在你家嗎？

副不副署藍綠支持度相近、民調打臉藍白自稱六成民意...林修民指綠營要重點爭取搖擺20%：讓民眾多了解憲政的好機會