不擔心羅唯仁帶走台積電機密 葉俊顯妙喻：鼎泰豐師傅另起爐灶味道不一樣

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對台灣出口表現、GDP動能、台積電產業地位，以及近期台積電提告前副總羅唯仁事件，國發會主委葉俊顯今（26）日接受 《齊有此理》專訪指出，今年景氣確實與以往不一樣，台灣經濟成長由出口帶動民間投資，AI形成全球「剛性需求」，外界原以為美國關稅政策將衝擊全球市場，但「偏偏台灣沒有哀鴻遍野」，出口反而創高，連帶使各機構預測全面失準。

葉俊顯表示，目前台灣出口市場結構正逐步轉變，只要產品具有獨特性，匯率升貶影響有限，以台積電為例，目前依舊供不應求，訂單滿到明年底，後年同樣看好。他因此大膽預估，今年GDP不只可望接近5%，還可能突破6%，等於從年初預測的3%直接翻倍。

針對在野黨指稱產業發展兩極化、只有台積電獨好，葉俊顯回應，政府正推動5大信賴產業及AI新10大建設，從人才培育到AI應用於百工百業，目的是擴大整體產業受惠程度。他認為，與其擔心被AI取代，不如思考如何轉型，因為AI不是人，只要具備專業、懂得給出正確指令，「人類仍是領導者」。

在產業結構部分，葉俊顯指出，台灣已走過「一顆蘋果救台灣」的代工時代，未來《企併法》三讀後，中小企業可望資源整合、提升利潤，共同打國際盃。外界質疑台積電海外設廠恐變成「美積電」，他則不擔心，因為台積電是擴大產線布局，研發技術仍留在台灣，「美國設廠只是企業全球佈局的一部分」。

對於近期台積電前副總羅唯仁遭控帶機密投靠英特爾，葉俊顯表示，他也有朋友在台積電任職，據了解，高階管理人員在退休前無法接觸核心技術，公司本身具備完善內部控制機制，不擔心機密遭竊。他形容台積電製程關鍵步驟數以萬計，「就像鼎泰豐師傅出去另起爐灶，味道也就是不一樣」，強調台積電不會因1、2個叛徒受到影響，企業早已充分準備。

葉俊顯並補充，台積電法說會及輝達執行長黃仁勳皆指出 AI 屬「剛性需求」，這正是全世界把錢花在台灣的重要原因。面對全球局勢變動，他強調，台灣出口越來越好、經濟表現強勁，顯示產業實力已獲國際肯定。

