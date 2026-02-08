不擔心訪美遭冷處理 鄭麗文:軍購不代表整個台美關係

國民黨主席鄭麗文（前中）八日表示，華府重視台灣戰略價值，軍購預算不代表整個台美關係。圖為鄭麗文到屏東與參選屏東縣長的國民黨立委蘇清泉（前右）一起到中央市場發春聯，沿路受到支持者熱情合照。

（中央社）

記者毛莉、王誌成∕綜合報導

美國會議員接連表達關切在野黨阻擋國防特別條例，對於訪美是否擔心華府冷處理？國民黨主席鄭麗文八日強調，不要過度解讀，華府重視台灣戰略價值，軍購預算不代表整個台美關係。

鄭麗文上午到屏東，與參選縣長的立委蘇清泉一起前往中央市場與民眾打招呼、發春聯，沿途受到支持者熱情回應。

對於行政院版軍購特別條例在立院仍擱置，鄭麗文與台中市長盧秀燕將陸續訪美，會不會擔心遭華府冷處理？她表示，不會，大家多慮了、也不要過度解讀，最近有部分美國國會議員表達關切，華府重視台灣戰略價值，所以一個軍購預算並不能夠代表整個台美關係。

鄭麗文說，問題的癥結點出在總統賴清德身上，去年一整年大罷免，雞犬不寧、嚴重撕裂，都是因為賴清德在當選之後從未接受朝小野大的國會現況，透過不同政治鬥爭手段杯葛國會，「才會成為史上第一位被國會彈劾的違憲總統」。

至於訪美行程，鄭麗文說，盧秀燕訪美行程，黨內的駐美代表正在台灣全力協助；關於自己的訪美行程因為重視，已與駐美代表正在積極規劃當中。

至於國民黨副主席蕭旭岑說美國在台協會（ＡＩＴ）處長「只比科長大一點」。鄭麗文說，只是擔心下情能不能如實上達，也重視每個可以跟美國溝通機會。