即時中心／梁博超報導

美軍在當地時間上週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押送至美國，將面臨毒品走私等指控。與委國關係密切的中國，其外交部便批評美方行徑明顯違反國際法，要求立即釋放馬杜洛夫婦；更主張應透過對話與談判，尋求問題的解決之道。不過美國總統川普表示，並不擔心他與中國國家主席習近平的關係會受到影響，同時他也提到，計劃在今年4月訪問中國。

廣告 廣告

美軍在當地時間上週六（3日）凌晨出動大量軍機和特種部隊，對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛夫婦並押送至位於美國紐約布魯克林的拘留中心，將面臨毒品走私等指控，預計今日開庭。

和委內瑞拉關係密切的中國，在3日晚間便發聲譴責，「對於美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責，此舉已嚴重侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美與加勒比地區的和平安全，中方堅決反對」。

中國外交部在4日更重申，美方行徑明顯違反國際法與國際關係基本準則，更背離《聯合國憲章》的宗旨和原則。中國除強烈要求美方確保馬杜洛及其妻子安全並「立即」釋放被拘留的兩人，並嚴正敦促美國停止顛覆委內瑞拉政權，應透過對話與談判，尋求問題的解決之道。

對此，川普在返回華府的空軍一號上受訪表示，他並不認為在委國的軍事行動，會影響到與中國國家主席習近平的關係。「我和習近平的關係非常好，」川普告訴記者，「我們有關稅權，而他也有其他權力可以製約我們。」同時他也提到，計劃在今年4月訪問中國與習近平見面。

原文出處：快新聞／不擔心逮捕馬杜洛影響美中關係 川普：計畫4月訪問中國

更多民視新聞報導

鄭麗文親送「最高顧問」聘書 王金平：期許未來國民黨重新執政

駐韓美軍司令發布顛倒圖強調速援台北 南韓是「中日間航母」

26億超級新秀因總統被抓受困委內瑞拉！釀酒人全隊都急得跳腳

