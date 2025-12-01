不擔心遭背叛 吳志中：台美共同利益遠大於美烏

美國調停俄烏戰爭傳出的「28點方案」明顯偏袒俄羅斯，也讓外界質疑美國以後是否也有可能「背叛」台灣。外交部政務次長吳志中在今天(1日)播出的寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪裡表示，台灣與美國的共同利益，遠遠大於烏克蘭跟美國的共同利益，且台、美之間是「兩個社會的關係」而非「兩個人的關係」，所以他並不擔心會有「背叛」問題。



美國總統川普(Donald Trump)表示，很有機會達成協議結束俄烏戰爭，美國特使將前往莫斯科磋商。「新聞放鞭炮」節目主持人周玉蔻詢問外交部次長吳志中，若以俄烏談判來判斷美國政府的態度，未來中國若與台灣發生戰爭或類似的對立情況，美國是否同樣會「犧牲比較弱小的一方」？

吳志中回應表示，國際關係裡「現實主義」的重點是國家利益，國與國之間必須有共同利益，而外交部的努力方向，就是要讓我們的國家利益與世界各國站在一起，因此這10年來，包括台灣的半導體、民主自由，以及台海的自由航行權、印太穩定和平，已成為世界正在捍衛的共同利益。

廣告 廣告

由此而言，吳志中認為，台灣與美國、台灣與世界共享的利益，明顯遠大於烏克蘭，吳志中說：『(原音)所以其實最後、到最後的最後，at the end of the day，還是共同利益是不是有連在一起，那現在如果跟烏克蘭比起來的話，我們跟美國的共同利益，那是遠遠大於烏克蘭跟美國的共同利益，而且是很現實，我們還有半導體，我們的民主自由也比烏克蘭打仗之前運作地好。』

吳志中並舉例指出，過去4個月，主要強權在印太區域舉行15次軍事演習，平均一週一次，這是在傳送訊息給中國，「這裡有一個現狀要維持」，因此他對台海的和平很有信心。